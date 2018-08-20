Разграничение дна Каспия приближается к завершению.

После определения в трехстороннем формате Казахстаном с Азербайджаном и Туркменистаном района точки стыка линий разграничения участков дна мы сможем констатировать завершение нашим государством юридического оформления границ суверенных прав на недропользование в Каспийском море. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила посол по особым поручениям МИД РК Зульфия Аманжолова.

К настоящему времени разграничены дно и недра Каспия в его северной и центральной частях. Казахстан заключил соответст­вующее соглашение с Россией в 1998 году, а также протокол к нему в 2002 году. Разграничение дна моря между Казахстаном и Азербайджаном зафиксировано в соглашении 2001 года и протоколе к нему в 2003 году. Имеется также казахстанско-азербайджан­ско-российское Соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря, подписанное в 2003 году. Договоренность Казахстана и Туркменистана о делимитации дна скреплена соглашением в 2014 году.