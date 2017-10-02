​Размах наркобаронов

Очередную крупную плантацию канабиса выявили кызылординские полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Көкнар». В ходе совместного рейда в 80 км от сельского округа Жанадария сот­рудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД и Жалагашского РОВД задержали 4 жителей области, у которых были обнаружены мешки с растительным веществом зеленого цвета с характерным запахом – высушенной марихуаной – общим весом 44 кг.

Но, как оказалось, это были лишь цветочки. Ягодки удалось обнаружить следователям. Их плодотворная работа позволила выявить незаконную плантацию, на которой преступный квартет занимался выращиванием 1 147 кустов запрещенной к культивированию конопли. Собранный полицейскими урожай наркотического зелья потянул в общей сложности на 1 т 41 кг.

По сведениям пресс-службы ДВД, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по фактам незаконного хранения и культивирования в крупном размере наркотических средств. Ведется досудебное производство.