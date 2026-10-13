Размер платежа зависит не только от тарифа

Об этом шла речь на заседании регионального совета палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области. На вопросы представителей бизнеса ответил директор ТОО «Петропавловские тепловые сети» Виталий Холоша. Главное, что интересовало предпринимателей: стоит ли закладывать в расходы очередное повышение стоимости тепла?

По словам Виталия Холоши, пятилетний тариф был утвержден в марте. С 1 мая текущего года он для юридических лиц вырос на 20%, с 1 сентября для населения – на 15%. Для бюджетных организаций рост составил почти 100%.

– Для населения и юридических лиц дополнительного роста не ожидается. То есть на весь ближайший отопительный сезон тарифы зафиксированы. Вся основная нагрузка в рамках принятого в 2024 году национального проекта «Модернизация энергетики и жилищно-коммунального сектора» переложена на бюджетные организации, – сообщил директор.

Таким образом, нового повышения тарифа для населения и бизнеса в текущем отопительном сезоне не ожидается. Но размер платежа зависит не только от самого тарифа. В стоимость тепловой энергии входят расходы на ее покупку у станции, эксплуа­тацию сетей, зарплаты, ремонт трубопроводов и оборудования, а также потери тепла при его транспортировке по трубам.

Именно методика расчета тепловых потерь вызвала вопросы у предпринимателей. Председатель отраслевого совета машиностроения Елена Балярихина обратила внимание на то, что начисления за потери, по ее расчетам, практически не меняются в разные месяцы.

– Почему, допустим, если сравнивать декабрь и апрель, то коэффициент по потерям тепла не меняется? Потери по сумме у меня получились те же самые, что и в апреле, – на 450 тысяч, хотя в декабре было намного холоднее, – резонно поинтересовалась предпринимательница.

В теплосетях пояснили: коэф­фициент зависит не только от температуры. Базовый показатель рассчитывается на один погонный метр трубы с учетом акта разграничения балансовой принадлежности и технического паспорта. При этом учитывается норматив для новой трубы с идеальной изоляцией. Другой коэффициент зависит от способа прокладки – подземной, надземной или в подвале – и среднемесячной температуры воздуха.

– Многие потребители ошибочно думают, что раз изолировали основную уличную сеть, то проходящую по подвалу – необя­зательно. Но здесь оказывается больше потерь, – отметил Виталий Холоша.

Если предприятие реконструировало или капитально отремонтировало принадлежащий ему участок теплотрассы, оно может обратиться за перерасчетом коэф­фициента потерь.

Отдельная проблема – небольшие магазины в жилых домах. Председатель отраслевого совета торговли Алексей Писаренко предложил выделить их в отдельную тарифную категорию либо приравнять к физическим лицам.

– Батареи у всех магазинов отключены, теплом они практически не пользуются, но платят за него как юридические лица. Если не в отдельную категорию вывести, то хотя бы приравнять к физлицам, – внес предложение глава отраслевого совета торговли.

Однако, по словам Виталия Холоши, законодательство предус­матривает три категории потребителей, а перекрестное субсидирование за счет населения запрещено.

Полностью отказаться от центрального отопления во встроенных коммерческих помещениях многоквартирных домов также нельзя: это может нарушить работу внутренней гидравлической системы здания. Исключение – новостройки, где коммерческие помещения изначально проектируются с отдельными узлами.

Что же в итоге? Для населения главный вывод прост: дополнительного повышения тарифа на тепло в текущем отопительном сезоне не ожидается. Для бизнеса тариф тоже не должен вырасти дополнительно, но итоговая сумма в платежке зависит от объема потребления и расчета тепловых потерь. Поэтому предприя­тиям, которые реконструировали или утеплили свои участки теплотрасс, стоит воспользоваться возможностью обратиться за перерасчетом коэффициента.