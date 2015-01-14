Размер зарплаты своих сотрудников назвал глава НПП

Экономика
874
Батырбек Агимбетов
Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Аблай Мырзахметов озвучил размер заработной платы руководителей и сотрудников НПП, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Первый уровень у нас это – правление, которое избирает президиум. Их семь человек. У них зарплата 750 тысяч тенге. Это верхний потолок, но без налогов. На руки примерно получают 600 тысяч. У нас нет исполнительных и управляющих директоров. Следующий уровень – это директора департаментов, у них 500 тысяч до налогообложения. Дальше идут эксперты трех категорий, у них зарплата между 200 и 400 тысячами. В регионах эксперты меньше получают – 150–200 тысяч. Директор палаты получается на уровне директора департамента – 500 тысяч. В районах директор филиала получает 150 тысяч, эксперт – 100 тысяч. Посчитайте сколько это выходит с учетом обязательных налогов", – отметил Мырзахметов.

Он пояснил, что 27 января текущего года состоится II съезд НПП, где правление палаты планирует отчитаться о своей деятельности и расходах организации.  

"Мы были бы очень признательны, если бы население спрашивало у чиновников, куда тратятся их налоги. Это было бы более интересно. Нам платят, мы понимаем ответственность перед нашими членами, они вполне справедливо ставят вопросы, и мы с чистой совестью идем на съезд", – заверил глава НПП.

Популярное

Все
86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

68% иностранных инвестиций в ЦА сосредоточены в экономике К…
До 20 миллионов позиций увеличился объем Национального ката…
Инвестиции в экономику Казахстана достигли 22,7 трлн тенге …
В Казахстане усиливается внутренняя переработка сырья

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]