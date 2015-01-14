Размер зарплаты своих сотрудников назвал глава НПП

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Аблай Мырзахметов озвучил размер заработной платы руководителей и сотрудников НПП, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Первый уровень у нас это – правление, которое избирает президиум. Их семь человек. У них зарплата 750 тысяч тенге. Это верхний потолок, но без налогов. На руки примерно получают 600 тысяч. У нас нет исполнительных и управляющих директоров. Следующий уровень – это директора департаментов, у них 500 тысяч до налогообложения. Дальше идут эксперты трех категорий, у них зарплата между 200 и 400 тысячами. В регионах эксперты меньше получают – 150–200 тысяч. Директор палаты получается на уровне директора департамента – 500 тысяч. В районах директор филиала получает 150 тысяч, эксперт – 100 тысяч. Посчитайте сколько это выходит с учетом обязательных налогов", – отметил Мырзахметов.



Он пояснил, что 27 января текущего года состоится II съезд НПП, где правление палаты планирует отчитаться о своей деятельности и расходах организации.



"Мы были бы очень признательны, если бы население спрашивало у чиновников, куда тратятся их налоги. Это было бы более интересно. Нам платят, мы понимаем ответственность перед нашими членами, они вполне справедливо ставят вопросы, и мы с чистой совестью идем на съезд", – заверил глава НПП.

