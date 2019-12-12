Размеры ряда социальных выплат повысят в Казахстане с 2020 года

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Казахстане будут повышены размеры ряда социальных выплат. Соответствующий закон "Об обязательном социальном страховании" принял Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Как сообщалось ранее, документ направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования, а также обеспечение с 2020 года роста размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и работы в среднем на 30%.

В частности, предполагается пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет, который применяется при определении размера трех видов социальных выплат. На сегодняшний день максимальная величина данного коэффициента составляет 1% для граждан со стажем участия от 5 лет и выше. Предлагается за каждый полный год, сверх 5 лет стажа участия в системе, повышать коэффициент на 2%.

Также, в целях повышения уровня социальной защищенности лиц с инвалидностью предлагается определять размер социальных выплат по утрате трудоспособности, исходя из фактически установленной медико-социальной экспертизой степени утраты трудоспособности (от 30% до 100%).

Кроме того, для повышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается увеличить размеры социальных выплат путем повышения коэффициентов количества иждивенцев.

Проектом закона предусмотрено повышение коэффициента замещения дохода с 30% на 40% для получателей социальных выплат по потере работы, а также увеличение продолжительности социальной выплаты с 4 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе. Вместе с тем, в целях недопущения разрыва между размерами социальных выплат новых и состоявшихся получателей предлагается осуществить единовременный перерасчет размеров социальных выплат с применением новых параметров для состоявшихся получателей социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца на 1 января 2020 года.

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