Размеры ряда социальных выплат повысят в Казахстане с 2020 года

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В Казахстане будут повышены размеры ряда социальных выплат. Соответствующий закон "Об обязательном социальном страховании" принял Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщалось ранее, документ направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования, а также обеспечение с 2020 года роста размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и работы в среднем на 30%.
В частности, предполагается пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет, который применяется при определении размера трех видов социальных выплат. На сегодняшний день максимальная величина данного коэффициента составляет 1% для граждан со стажем участия от 5 лет и выше. Предлагается за каждый полный год, сверх 5 лет стажа участия в системе, повышать коэффициент на 2%.
Также, в целях повышения уровня социальной защищенности лиц с инвалидностью предлагается определять размер социальных выплат по утрате трудоспособности, исходя из фактически установленной медико-социальной экспертизой степени утраты трудоспособности (от 30% до 100%).
Кроме того, для повышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается увеличить размеры социальных выплат путем повышения коэффициентов количества иждивенцев.
Проектом закона предусмотрено повышение коэффициента замещения дохода с 30% на 40% для получателей социальных выплат по потере работы, а также увеличение продолжительности социальной выплаты с 4 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе. Вместе с тем, в целях недопущения разрыва между размерами социальных выплат новых и состоявшихся получателей предлагается осуществить единовременный перерасчет размеров социальных выплат с применением новых параметров для состоявшихся получателей социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца на 1 января 2020 года.