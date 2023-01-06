Размеры социальных выплат выросли в Казахстане

С 1 января 2023 года в Казахстане повышены размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям потери работы, утраты трудоспособности и потери кормильца, а также увеличен период выплат по уходу за ребенком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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В рамках реализации послания главы государства коэффициент замещения дохода, применяемый для исчисления социальной выплаты на случай потери работы, увеличен с 40 до 45%.

«Ожидается, что в текущем году порядка 117 тысячам казахстанцев данная соцвыплата будет назначена в повышенном размере, с ростом в среднем на 13%.

Также увеличена продолжительность социальной выплаты по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. В этом году выплата будет назначена более чем 500 тысячам родителей», – поделились цифрами в Минтруда.

Кроме того, на 8,5% повышены размеры социальных выплат, назначаемых дополнительно к базовым государственным пособиям, для 78 тысяч лиц, утративших трудоспособность, и 55 тысяч семей, потерявших кормильца.

Таким образом, социальное обеспечение работающих граждан выше, чем у неработающих, резюмировали в министерстве.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане также увеличены размеры всех видов пенсий и пособий.