Размеры соцвыплат повысятся в Казахстане – постановление Правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2022 года №906 «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2023 года», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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В соответствии с подпунктом 3) статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» Правительство Республики Казахстан постановило с 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5 процента от размера получаемых социальных выплат.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.