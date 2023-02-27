Разминка перед Наурызом

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Игорь Бургандинов

Широкую Масленицу отметили в столице нескучно и неузко.

С утра площадь подле Свято-Успенского кафедрального собора заполнил люд, жаждущий блинов и зрелищ. И не зря! Скоморохи бодро и весело ввели народ в курс дела. А мы-то и сами знаем все про этот праздник. Что он очень древний, языческий еще. И праздновался изначально в день весеннего равноденствия. Вот вам и Наурыз, вот и Новый год!

Есть байка, что блинами древние славяне кормили не только людей, но и медведей, пробудившихся от спячки! Отсюда, говорят, и поговорка про первый блин, который им, мохнатым, и предназначался («ком» якобы медведь по-старославянски).

Позже неумелые хозяйки адаптировали присказку под свои промахи (шутка!), а Масленицу как праздник признала православная церковь. Последнее – сущая правда. В наше время это Седьмица перед семинедельным (великим) постом, предшественником светлого праздника Пасхи.

Даты, как видим, теперь «плавающие», а у каждого дня «сырной недели» свое предназначение. Вчера было Прощеное воскресенье, о чем и сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин в своем выступлении, попросив прощения и поздравив всех с праздником.

И веселье началось! Образцовая театральная студия Lim-po-po устроила театрализованное представление, в котором персонажи Зима, Скоморохи, Баба-яга, Леший, Кикимора, Избушка и Петухи разогрели зрителей до нужной кондиции перед концертом, в котором выступил Казачий культурный центр в составе народного хора «Станичники», ансамблей «Пчелка» и «Зарница».

Далее начались спортивные игры для взрослых с гирями, канатом. Экзотическая «Трясись и грейся» помогла победить зябкую погоду. А горячий чай с блинами согревал не только тело, но и душу.

Народный ансамбль «Дуслык» из татаро-башкирского центра «Тан» спел песню «Жоига» про пятницу, а зрители стали участниками шуточных эстафет. Закончилось все хороводом «Прощай, Масленица» (но чучело не сжигали!).

Инициаторами и организаторами праздника выступили Русский культурный центр, Совет российских соотечественников г. Астаны при содействии посольства России в Казахстане, Русской православной церкви и Русского дома.

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