Размышления на полях избирательной кампании

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, эксперт Библиотеки Первого Президента РК – Лидера нации
Ключевыми особенностями кампании стали, во-первых, досрочный характер, мотивированный необходимостью обеспечения стабильного функционирования политической системы и последовательного проведения заявленных руководством страны институциональных реформ в условиях кризисных процессов в глобальной экономике и геополитике. Немаловажно и то, что 25-летие своей Независимости республика будет отмечать уже с новым действующим Парламентом.
Во-вторых, пять из шести участвующих в парламентских выборах политических партий, а именно «Нур Отан», «Ак жол», «Ауыл», «Бiрлiк» и КНПК, состоят в Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», поддерживая официальный курс. Поэтому избирательная кампания проходит в атмосфере не жесткой борьбы принципиальных оппонентов, а цивилизованной конкуренции идей и подходов к решению актуальных для казахстанского общества и государства вопросов. Даже единственная оппозиционная ОСДП фактически придерживается этих же правил.
В-третьих, одновременное проведение парламентских и местных выборов позволило данным партиям взаимодействовать с избирателями и доносить до них свои идеи и предложения еще и через своих кандидатов, баллотирующихся в областные, районные и городские маслихаты.
Значимость завершающейся избирательной кампании, как и предыдущих, заключается не только в формировании нового депутатского корпуса Мажилиса и маслихатов. В ходе нее партии и отдельные кандидаты вынесли на обсуждение широкой общественности различные актуальные вопросы республиканского и местного значения, требующие своего решения. В том числе и те, на которые, возможно, определенная часть казахстанцев не обращает внимания. В этом случае важно не столько представление указанными участниками избирательного процесса своего видения по решению соответствующих вопросов, сколько привлечение внимания сограждан и стимулирование их к собственному участию в этом деле.
Партия «Нур Отан» в своей предвыборной программе «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» четко следует стратегическим установкам своего Лидера – Президента РК Н. Назарбаева. Поэтому ее намерения максимально совпадают с уже озвученными целями и задачами государства по разным направлениям. В контексте антикризисной деятельности Правительства большое внимание партией уделено экономическому развитию Казахстана. В связи с этим она заявляет о формировании в республике инвестиционного климата, соответствующего стандартам ОЭСР, оказании государственной поддержки отечественным предприятиям с экспортным потенциалом, увеличении доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны, превращении аграрного сектора в один из ключевых драйверов будущего экономического роста и т. д.
Важность укрепления и дальнейшего развития национальной экономики осознают и другие партии. ДПК «Ак жол», к примеру, выступает за создание в республике новых производств с высокой добавленной стоимостью, включая новые отрасли промышленности с высоким уровнем переработки, а также введение в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития инновационной составляющей, отличающейся наукоемкостью, технологичностью, экологичностью и энергосбережением. Привлекают внимание и предложения этой партии в поддержку субъектов МСБ, чьи интересы она выражает. Хотя, в частности, такое из них, как введение для вновь образованных предприятий налоговых каникул на три года по всем платежам в бюджет страны, можно будет рассматривать для возможной реализации после преодоления кризисных моментов и выхода экономики страны на путь устойчивого развития.
Партия «Ауыл» серьезное внимание в своей программе «Вернем традиции аулу!» уделяет вопросам развития сельского хозяйства и инфраструктуры сельских населенных пунктов. В частности, она предлагает разработать и реализовать госпрограмму «Инфраструктура села», направленную на комплексное развитие сельских территорий, обеспечить создание кооперативов по производству, переработке, хранению и транспортировке сельхозпродукции, а также продовольственных фондов, гарантирующих ежегодные закупки данной продукции у ее производителей по стабильным и справедливым ценам, обеспечить возможности для сельчан получать банковские кредиты на развитие своего дела и т. д. Свои предложения в этом же направлении имеют и социал-демократы. Это, к примеру, создание государством современных инновационных агротоварных хозяйств и введение практики госзаказа в целях полного обеспечения населения страны важнейшими продуктами питания. Партия «Бiрлiк» тоже заинтересована в модернизации сельскохозяйственного производства и создании условий для развития сельского предпринимательства. Так что эти и другие меры, озвученные в предвыборный период, могут быть изучены заинтересованными государственными органами для возможного использования в целях подъема аграрного сектора и улучшения качества жизни жителей СНП.
Безусловно, что экономика – это только одна часть жизнедеятельности социума, тогда как основой основ любого общества является семья, где люди появляются на свет и постепенно формируются как личности. Тот же «Ауыл» в связи с этим предлагает принять Концепцию государственной семейной политики до 2025 года, чтобы соответствующая деятельность приобрела системный характер. А партии «Нур Отан» и «Ак жол» выступают за улучшение жилищного обеспечения граждан, особенно молодых семей. Довольно интересную повестку в рамках своей предвыборной агитации задали народные коммунисты. Демонстрируя свою приверженность ценностям марксизма-ленинизма, они вместе с тем направили свою активность на борьбу против «изъянов западного потребительского индивидуализма, стяжательства и бескультурья», включая фаст-фуд, антиреализм и безнравственность в кинематографе, тривиальную литературу и т. д. В определенной степени это вписывается в выдвинутую Главой государства идею о формировании Общества Всеобщего Труда как альтернативы современному «обществу потребления».
Парламентские выборы также актуализировали запрос на привлечение граждан и общественных институтов к управлению делами общества и государства на разных уровнях, совершенствование действующих и создание новых механизмов для такого участия. Особенно это важно в регионах, городах и сельских населенных пунктах, где местные власти и граждане взаимодействуют более тесно и постоянно. Поэтому в данном направлении, в частности, продолжается развитие местного самоуправления. Так, поправки, внесенные в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в ноябре 2015 года, дают основу для создания в ближайшее время в Астане, Алматы и городах областного значения территориальных советов местного самоуправления.
В свою очередь все это проистекает из установки Президента РК относительно формирования транспарентного и подотчетного государства. Кстати, все участвующие в выборах партии разделяют эту установку. Причем некоторые из них готовы пойти дальше того, что содержится в Плане нации «100 шагов по реализации Пяти институциональных реформ». «Ак жол», к примеру, предложил перейти к избранию депутатов маслихатов всех уровней по спискам политических партий. А ОСДП выступает за создание системы местного самоуправления на выборной основе по образцу развитых зарубежных стран. Вместе с тем данные предложения в силу ряда объективных факторов представляются преждевременными. Так, для возможного введения системы пропорционального представительства на выборах в маслихаты большинство партий фактически не имеют активно действующих региональных и местных отделений.
Отдельной большой темой является участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Всемирной торговой организации (ВТО). В рамках первого из них наша страна председательствует в высших руководящих органах в текущем году. А в ВТО ей предстоит сделать первые шаги для адаптации к нормам и процедурам данной организации. В связи с этим партия «Нур Отан» резонно поставила вопрос об укреплении национальных интересов Казахстана, а «Ак жол» – об обеспечении поддержки отечественной продукции в рамках обеих международных структур. Очевидно, что будущим парламентариям предстоит серьезно поработать над законодательными основами дальнейшего развития экономической интеграции в ЕАЭС и участия республики в ВТО. Таким образом, на полях парламентских и местных выборов набралось большое количество важных тем, требующих своего рассмотрения и возможного принятия определенных мер. Так что вновь образованным представительным органам власти всех уровней есть чем заняться в поствыборный период.
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