Происшествия
Размыв откоса участка автодороги Алматы – Талдыкорган устранен
Размыв откоса участка автодороги Алматы – Талдыкорган устранен оперативно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

"26 марта на 224 км участка автомобильной дороги обнаружен размыв откоса насыпи земляного полотна. Причиной размыва стал перелив воды через водоотводные лотки из-за резкого снеготаяния и обильных осадков в виде дождя", – говорится в сообщении.

58d91fc56e7141490624453.jpg

В информации отмечается, что данный размыв не представляет угрозы безопасности движения и ограничения движения или снижения скорости на участке автодороги не вводилось. В настоящее время работы по устранению размыва полностью завершены.

58d91fb09f1751490624432.jpg

Указанный участок трассы сдан в эксплуатацию после реконструкции в 2015 году подрядчиком ТОО "Кулагер".

Алматинская область является регионом с повышенной угрозой возникновения паводковых ситуаций. На период прохождения талых вод дорожные службы переведены на режим круглосуточного патрулирования. В регионе организована работа оперативного штаба под председательством заместителя акима Алматинской области Айдарбека Байжанова, который в настоящее время лично инспектирует место размыва.

Работа штаба нацелена на предупреждение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечение необходимого уровня безопасности, на недопущение человеческих жертв и материального ущерба.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в Казахстане
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
С популистов спросят делом
В приоритете – порядочность и компетентность
В удивительном царстве грибов
Зоны высокой опасности
Проверка на совместимость
Алматы – город Нового Казахстана
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Наращивать культурный капитал
Реформы поддержали в СКО
Куплю… инвалидность
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Происшествия , Общество
На 100 млн тенге обманула шымкентцев группа из шести аферис…
Происшествия
Пассажирский автобус и ГАЗель столкнулись в Атырау
Происшествия
От отравления неизвестной жидкостью умер седьмой пострадавш…
Происшествия
Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]