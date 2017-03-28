Размыв откоса участка автодороги Алматы – Талдыкорган устранен
Размыв откоса участка автодороги Алматы – Талдыкорган устранен оперативно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".
"26 марта на 224 км участка автомобильной дороги обнаружен размыв откоса насыпи земляного полотна. Причиной размыва стал перелив воды через водоотводные лотки из-за резкого снеготаяния и обильных осадков в виде дождя", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что данный размыв не представляет угрозы безопасности движения и ограничения движения или снижения скорости на участке автодороги не вводилось. В настоящее время работы по устранению размыва полностью завершены.
Указанный участок трассы сдан в эксплуатацию после реконструкции в 2015 году подрядчиком ТОО "Кулагер".
Алматинская область является регионом с повышенной угрозой возникновения паводковых ситуаций. На период прохождения талых вод дорожные службы переведены на режим круглосуточного патрулирования. В регионе организована работа оперативного штаба под председательством заместителя акима Алматинской области Айдарбека Байжанова, который в настоящее время лично инспектирует место размыва.
Работа штаба нацелена на предупреждение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечение необходимого уровня безопасности, на недопущение человеческих жертв и материального ущерба.