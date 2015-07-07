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Разница между биологическим и календарным возрастом может достигать свыше 30 лет – исследование

Талгат Исенов
Группа американских ученых провела масштабное исследование, которое определило, что разница между биологическим и календарным возрастом может достигать 33 года, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Lenta.ru.

Как поясняется в информации, специалисты изучили около тысячи ровесников, родившихся в Новой Зеландии в 1972 и 1973 годах. Исследование продлилось 12 лет.

Был составлен список из 18 биологических маркеров, отражающих реальный возраст человека, например, состояние почек и печени, уровень холестерина, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, длина теломер.

Динамику изменений этих маркеров замеряли, когда подопытным было 26, 32 и 38 лет. Оказалось, что биологический возраст 38-летних варьировался от 28 до 61 года.

Биологически более старые люди воспринимаются таковыми и на фотоснимках.

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