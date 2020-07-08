Экономика
Разницу в данных Смаилова и Цоя о выделенных на борьбу с КВИ средствах объяснили в Минфине
Айдана Демесинова
На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов ответил на вопрос журналистов о том, почему разнятся данные экс-главы Минфина РК Алихана Смаилова и министра здравоохранения РК Алексея Цоя о выделенных средствах из бюджета на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Алихан Асханович (Смаилов - первый заместитель Премьер-министра РК) на тот период говорил о средствах, выделенных в рамках всех госорганов, в рамках тех комплексных мероприятий, которые были приняты правительством. А Алексей Владимирович (Цой - министр здравоохранения РК) озвучил только цифру касательно своего государственного органа", - сказал Шолпанкулов.

Он добавил, что всего на текущую дату для борьбы с пандемией коронавируса из республиканского бюджета было выделено 191,9 млрд тенге.

"Из них, в рамках уточнения бюджета - 125 млрд тенге, из резерва Правительства - 66,9 млрд тенге. Данные средства имеют строго целевое направление и контролируются с момента проведения государственных закупок и до перечисления данных денежных средств до конечного покупателя. Конечно же, еще есть контроль министерства здравоохранения, который через комитет по контролю качества медицинских товаров и услуг осуществляет контроль, как предоставляются услуги больницами", - отметил вице-министр финансов РК. 

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