Разного рода политические игры необходимо пресечь – Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе своего выступления Глава государства отметил, что активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики. Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества. Тем не менее, крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом.

"Те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно нашего законодательства. Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры, нельзя забывать о политической справедливости.

"У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны – нет будущего. Это непреложная истина и в отношении Первого Президента Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его вклад в построение нашего Независимого государства признан всем мировым сообществом. Поэтому наш общий долг с вами – относиться с почтением к исторической роли Первого Президента. Будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку его политического наследия. Нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей Родины. Мы прежде всего, должны быть трудолюбивыми. Разного рода политические игры необходимо пресечь. Мы должны не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.