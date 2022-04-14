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Разнообразие трансформации
Алмат Шакирбаев

Астанинский хаб государственной службы провел презентацию книги «Эволюция госуправления в 15 постсоветских странах: разнообразие трансформации» в Нью-Йорке, США.

Книга является результатом двухлетней совместной работы экспертов из всех 15 постсоветских стран и состоит из шестнадцати глав, которые дают представление о глубине перемен, произошедших в течение жизни одного поколения в пятнадцати постсоветских странах.

В основной части презентации авторы книги – представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Латвии – представили опыт и перспективы своих стран в области трансформации государственного управления в постсоветских странах и дали рекомендации по повышению потенциала и эффективности госуправления.

В рамках поездки состоялись официальные встречи с представителями ООН. В частнос­ти, была достигнута договоренность о сотрудничестве с Международной комиссией по госслужбе. Кроме того, на презентации Джуванг Чжу предложил подписать меморандум о сотрудничестве между ACSH и Отделом государственных учреж­дений и цифрового управления ДЭСВ ООН.

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