Свежий выпуск Разнообразие трансформации 14 апреля 2022 г. 2:03 Алмат Шакирбаев Астанинский хаб государственной службы провел презентацию книги «Эволюция госуправления в 15 постсоветских странах: разнообразие трансформации» в Нью-Йорке, США. Книга является результатом двухлетней совместной работы экспертов из всех 15 постсоветских стран и состоит из шестнадцати глав, которые дают представление о глубине перемен, произошедших в течение жизни одного поколения в пятнадцати постсоветских странах. В основной части презентации авторы книги – представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Латвии – представили опыт и перспективы своих стран в области трансформации государственного управления в постсоветских странах и дали рекомендации по повышению потенциала и эффективности госуправления. В рамках поездки состоялись официальные встречи с представителями ООН. В частности, была достигнута договоренность о сотрудничестве с Международной комиссией по госслужбе. Кроме того, на презентации Джуванг Чжу предложил подписать меморандум о сотрудничестве между ACSH и Отделом государственных учреждений и цифрового управления ДЭСВ ООН.