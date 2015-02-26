Разносторонний талант ученого 2159 Зейнеп БАЗАРБАЕВА, член-корреспондент НАН РК

Среди ученых-языковедов, представителей казахской интеллигенции, он выделяется особо. Дело в том, что его самобытная личность и разностороннее творчество никак не вмещаются в обычные рамки ученого-исследователя. Шора Шамгалиевич – редкий, незаурядный человек, совмещающий в себе самые разные замечательные качества. В сфере его интересов всегда была не только наука. Помимо исследовательских способностей и дарований его отличает талант рассказчика, даже анекдотчика, а еще – артиста. Он большой любитель музыки, пения (поет на нескольких языках), спорта.

Династия Сарыбаевых также занимает особое место в культурной жизни нашего общества. Младший брат Шоры Шамгалиевича – Болат Сарыбаев – известный ученый-коллекционер, который под влиянием Шоке стал собирать старинные музыкальные инструменты, сохранил богатейшее наследие. Многим слушателям полюбились песни молодого композитора, поэта и аранжировщика Талгата Сарыбаева, племянника Шоры Шамгалиевича, стоявшего у истоков создания отечественных вокально-инструментальных ансамблей. К сожалению, оба они рано ушли из жизни, оставив свой след в истории и духовности казахского народа.

Сын Шоры Шамгалиевича – Кайрат – известный государственный деятель, дипломат. Помнится, на одном из юбилеев Шоке очень благодарил своего отца за то, что тот, невзирая на трудности и расстояния, водил его через весь город в казахский детский сад, потом и в казахскую школу. Благодаря этому он, кроме нескольких европейских, в совершенстве владеет родным языком. Дочь – Майра Сарыбаева, кандидат филологических наук, доцент, пошла по стопам отца, занимается научно-педагогической деятельностью.

Главное увлечение академика Ш. Сарыбаева – коллекционирование, причем его увлеченность распространяется на разные сферы – науку, литературу, историю, культуру, спорт. Он собирает марки, значки, монеты, материа­лы о выдающихся людях, знаменитых женщинах, народной медицине, анекдоты и многое другое. Кстати, любовь к коллекционированию передалась ему от отца – Шамгали Харесовича, ученого-методиста и просветителя, одного из основоположников народного образования в Казахстане. Он собирал книги, в доме была прекрасная библиотека.

Кроме отца на Шору Шамгалиевича повлиял Чокан Валиханов, представивший ученому миру и общественности величайший памятник кыргызского устного творчества – эпос «Манас». Чокана Валиханова Шоке считает первым казахским коллекционером. Высоко ценя его творчество, Шора Шамгалиевич часто обращался к его работам, собирал по крупицам лингвистические идеи, наблюдения, высказывания, рассеянные во многочисленных статьях.

Вот что он пишет: «Ч. Валиханов владел несколькими западноевропейскими и восточными языками. Успешному овладению ими содействовали его исключительная способность к языкам и феноменальная память. Его по праву можно считать ученым, который одним из первых применил в своих исследованиях сравнительно-исторический метод. Знание многих языков, обращение к трудам ученых иноязычных народов позволили ему свободно использовать, сопоставлять, сравнивать данные тюркских и других, особенно неродственных языков». Лингвистическому наследию Чокана Валиханова, анализу его трудов Ш. Сарыбаев посвящает серию научных статей.

Если простоту в общении, доб­рый нрав Шоке впитал с молоком матери, то интерес и любовь к исследовательской работе он, конечно, перенял у отца. Творчество академика Ш. Сарыбаева позволяет говорить о нем как об ученом с широким научным кругозором. Тематика его трудов охватывает такие отрасли казахского языкознания, как лексикология, лексикография, грамматика, диалектология, история языка…

В кандидатской диссертации Ш. Сарыбаев впервые в казахском языкознании исследует категорию междометия, выявляет их функции, семантические типы, на основе экспериментального анализа описывает их интонации, показывает роль просодических средств в дифференциации разных значений, определяет отношение подражательных слов к междометиям, показывает переход разных частей речи, экспрессивных словосочетаний в междометия. Такое разностороннее, всеобъемлющее исследование для того времени стало большим событием не только в казахском, но и в тюркском языкознании.

Докторская диссертация ученого посвящена проблемам диалектологии казахского языка. Многолетний опыт Ш. Сарыбаева полевых исследований, составление диалектологического атласа и словаря, теоретический анализ диалектных единиц получили резонанс в тюркологии. Особенно нелегко было ученому доказывать наличие региональных особенностей разговорного языка казахов, когда ставилось под сомнение само существование диалектов и говоров в казахском языке. Приходилось ездить в дальние экспедиции по всей территории Казахстана и собирать по крупицам лингвистический материал.

Огромный вклад Ш. Сарыбаев внес в развитие алтаистики. Он опубликовал серию статей по сопоставительной грамматике монгольского и казахского языков, что легло в основу целого направления в языкознании. Научная общественность проявила большой интерес к его работам по казахско-монгольским языковым связям.

Шора Шамгалиевич – один из тех, кто стоял у истоков библиографической науки в нашей стране. Профессия ученого предполагает знание основ библиографии как особой отрасли. Знания и опыт позволили Шоре Шамгалиевичу стать основателем биб­лиографии казахского языко­знания. В 1960 году был опубликован первый том лингвистической библиографии. Как вспоминает сам Шоке, его уничтожили, так как в книгу вошли 150 трудов «врагов народа» А. Байтурсынова, М. Жумабаева, Ж. Аймаутова, М. Дулатова, Х. Досмухамедова, Т. Шонанова. Позже было издано еще 6 томов библиографии. В 2010 году данный труд переиздан на турецком языке в Турции. Благодаря кропотливой дея­тельности ученого, уникальная библиографическая работа, охватывающая все публикации по казахскому языкознанию ХХ века, служит бесценным лингвистическим справочником для широкого круга читателей.

Ш. Сарыбаев – автор более 300 монографий, учебников, научных и публицистических статей, составитель словарей, редактор научных журналов по языкознанию. Вот неполный перечень его трудов: «Междометие в казахском языке» (1959), «Современный казахский язык» (1962, один из авторов), «Казахская региональная лексикография» (1976), «Библио­графический указатель литературы по казахскому языкознанию в 6 томах» (1965–1987), «Историческая грамматика казахского языка» (1989, один из авторов), «Казахская диалектология» (1967, 1991), «Новые слова в казахской лексике» (1992, ч. 1), «Вопросы казахского языкознания» (2000), «Библиография авторефератов и диссертаций по казахскому языку» (2003), «Казахский региональный словарь» (2005), «Русско-казахский словарь» (2005), Kazakturkcesibibliografyasi в 3 томах (2010)…

Как видим, тематика его научных работ чрезвычайно разно­образна – это проблемы общего и прикладного языкознания, истории языка, грамматики, теории и практики перевода.

В течение многих лет Ш. Сарыбаев принимал учас­тие в подготовке научных кадров Кыргызстана, расширяя казахско-кыргызское сотрудничество в области филологической науки, был удостоен правительственной награды – медали «Кыргызский язык» за вклад в развитие государственного языка Кыргызской Республики (2012). За выдающиеся достижения государство высоко оценило деятельность Ш. Сарыбаева. Он заслуженный деятель науки Республики Казахстан (1985), награжден орденами «Құрмет»(2000) и «Парасат» (2006).

Как говорилось выше, у Шоры Шамгалиевича много разных увлечений, но среди них особое место занимает футбол. С 1955 года он – болельщик казахстанской команды «Кайрат». Старался не пропускать ни одного матча, а если игра проходила за границей, кайратовцы привозили газеты с репортажами. Даже любимого сына он назвал Кайратом в честь известной футбольной команды. В течение 40 лет ученый собирал материалы о ней, позже увлек своего подросшего сына, и уже вместе они посвятили этой команде около 100 альбомов. Дружба с кайратовцами сохранилась: к 70-летию Шоры Шамгалиевича известный футболист, бессменный капитан команды того времени Тимур Сегизбаев подарил футбольный мяч с автог­рафами всех кайратовцев.

Феномен спорта находится в центре внимания разных специа­листов, в том числе и лингвистов, для которых особый интерес представляет, в частности, спортивная терминология. В своих тематических статьях Шора Шамгалиевич дает рекомендации по систематизации и переводу спортивных терминов на казахский язык. Например, он предлагает заменить суффиксы «смен» в словах «спортсмен» и «рекордсмен» на казахский суффикс «шы» (спортсмен – спортшы, рекордсмен – рекордшы). Говоря об успешном переводе таких терминов, как полуфинал (жартылай финал), вольная борьба (еркін күрес), современное пятиборье (қазіргі бессайыс), личное первенство (жекелей біріншілік), академическая гребля (академиялық есу), толкание ядра (ядро серпу), призер (жүлдегер), чемпион мира (әлем чемпионы), ученый ратует за сохранение интернациональных терминов: бокс, футбол, бадминтон, гандбол, рекорд, финал, хоккей, чемпион, шайба, кубок и других, которые пришли через русский язык.

Под руководством и консультацией ученого издан уникальный словарь футбольных терминов на казахском, русском и английском языках. Как вспоминает Шора Шамгалиевич, не все термины с легкостью переводились на казахский. Например, такие сочетания, как «сухой лист», «плотная опека», «персональная опека», представляли большую трудность для перевода.

Следует отметить большой вклад академика Ш. Сарыбаева в развитие казахской терминологии, особенно в период становления молодого государства. У него имеется свое видение процесса терминотворчества. «Не надо бояться заимствовать в казахский язык элементы международной лексики», – говорит ученый. Введение в словарный запас заимствованных слов следует рассматривать как обогащение родного языка: «Нужно реально исходить из современных условий международной интеграции, так как термины как европейского, так и тюркского происхождения в казахском языке устоялись давно и прочно». Ш. Сарыбаев считает, что можно переводить слова, которые не относятся к интернациональной лексике, и следует признать использование интертерминов. Перевод таких терминов, как «бизнес», «менеджер», ученый считает неприемлемым. «Такой процесс чистки языка считаю рег­рессивным», – пишет он. В трудах академика Ш. Сарыбаева нашли отражение не только проб­лемы терминологии, но и другие вопросы языковой политики.

Самое главное для каждого ученого – это воспитание последователей. Ш. Сарыбаев создал большую школу, плея­ду ученых, своих воспитанников, которые развивают сегодня идеи академика. Среди многочисленных учеников хотелось бы отметить члена-корреспондента НАН РК, профессора Каримбека Курманалиева, который всегда находится рядом со своим научным руководителем, показывая пример беззаветной преданности свое­му учителю.

Секрет долголетия Шора Шамгалиевич видит в хорошем расположении духа, в активном труде и в доброжелательном отношении к людям. На каждый случай жизни у него имеется анекдот или какая-то присказка. Он собрал около двух тысяч анекдотов. Смех для него – залог здоровья. Всякие болезни, говорит Шоке, лечатся смехотерапией. Не случайно он коллекционирует различные типы смеха, которых насчитывает около 70 типов, и дает им соответствующие названия. Особенно ему нравится звонкий смех академика, ученого-лингвиста Рабиги Галиевны Сыздыковой (сыңғыр күлкі).

В эти предмартовские дни, с пробуждением природы, наступ­лением тепла и первой весенней капели Шора Шамгалиевич вслед за своими современниками, друзьями по работе и в жизни – Рабигой Сыздыковой и Абдуали Кайдаровым – отметит свой 90-летний юбилей. По-своему и как всегда оригинально. Ученый собирается пригласить своих близких и коллег… на концерт. Пожелаем академику творческого долголетия, активной счастливой жизни в кругу родственников и друзей.



