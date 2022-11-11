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​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком

Наталия Хомс

В столице продолжается масштабный международный фестиваль «Казахконцерта» «Alem Saz».

На этой неделе зрителям были представлены насыщенные программы Казахстана, Италии, Германии и Индии. В фойе развернулись выставки декоративно-прикладного искусства, а также гастрономические и фотоэкспозиции. Особенно привлекла внимание гостей «Alem Saz» итальянская выставка «Arte e Forma».

Фестиваль, организованный в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и 76-ю странами мира, за несколько дней набрал большую популярность среди жителей и гостей столицы: каждый концерт проходит при полном зале, и найти места в партере задолго до начала уже сложно.

– Мы, деятели культуры, языком музыки, изобразительного, киноискусства хотим поддержать этот праздник и политику нашего государства в борьбе за мир и благополучие всех людей на земле. Целый год проходит большое количество концертов с участием зарубежных мастеров искусств, и на этот фестиваль мы пригласили самых лучших исполнителей в жанрах классической, композиторской музыки, известной во всем мире, – рассказала директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой Актоты Раимкулова.

Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, культурная составляющая – одна из важнейших в дипломатической деятельности, ведь язык культуры, не имеющий границ, понятен всем.

– Папа Римский Франциск отметил, что язык казахской домбры­ четко и ясно звучит на международной арене, донося послание мира, согласия и взаи­мопонимания, а именно эти постулаты и лежат в основе нашей внешней политики. Таким образом, домбру, как олицетворение национальной казахской культуры, можно назвать нашим выдающимся дипломатом, а выступления казахстанских артис­тов на заграничных сценах – не менее важными элементами расширения и углубления международного сотрудничества. Эту работу можно смело ставить на один уровень с успешно проведенными переговорами, визитами или подписаниями важнейших соглашений. Перефразирую классика: когда звучит музыка, молчат пушки. Пусть же проходят концерты, а пушки замолчат навсегда, – пожелал Роман Василенко.

К слову, в ЦКЗ «Казахстан» в рамках фестиваля проходят не только концерты, но и кинопоказы. На этой неделе гости «Alem Saz» смотрели фильмы «Амре» и «Кыз Жибек», «Неустойчивая погода» и «Поколение 1000 евро» (Италия), «Три идиота» и «Звез­дочки на земле» (Индия).

– Лого нашего фестиваля объе­диняет смысл всего мероприя­тия: цветок символизирует благоденствие и различные культуры, и они объединяются под одним шаныраком – нашим общим храмом. «Alem Saz» – мелодия всего мира. Каждый участник увезет с собой такую статуэтку с логотипом на память, – рассказала Актоты Раимкулова.

Во вторник состоялся поис­тине долгожданный концерт популярного итальянского пиа­ниста, композитора, лауреата международных конкурсов Алессандро Мартире и Казахского государственного симфонического оркестра. Музыкант впервые представил свой новый альбом Wind of Gea и видеоклип Larme, снятый в Чарынском каньоне.

Мастер-класс по классической музыке в КазНУИ провели участники дуэта Karlsruhe Concert-Duo из Германии Райнхард Армледер (виолончель) и Дагмар Хартманн (фортепиано). На следующий день они выступили с прекрасным концертом, в котором прозвучали «Соната в A major» Л. Бетховена, «Песня без слов» Ф. Мендельсона, пьесы-фантазии Р. Шумана, «Грезы любви» Ф. Листа и две части из «Сонаты в A major» С. Франка.

– Мы в Казахстане впервые, очень впечатлены архитектурой столицы, самим городом. Рады принимать участие в таком фестивале, организованном на высоком уровне, и помочь в культурном обмене между нашими странами. В это сложное время культура действительно важна. Ранее у нас не было опыта работы с казахстанскими артистами, и мы рассматриваем этот фестиваль как начало и возможность для связей, чтобы найти здесь друзей и в будущем осуществить совместные проекты в Казахстане­ или в Германии, – отметил Райнхард Армледер.

А вот композитор, скрипач из Индии Лакшминараяна Субраманиам уже имел честь близко познакомиться с Казахским государственным симфоническим оркестром во время фестивалей в Индии и Бангладеше.

– Хотел бы особо отметить профессионализм и интерес, с которым выступают казахстан­ские музыканты. Мой опыт был незабываемым, остались прекрас­ные воспоминания. Во время репетиций с оркестром, подготовки к предстоящему концерту – что бы мы ни делали, все получалось с первого раза. Представители Бангладеша, когда узнали, что я еду выступать в Казахстан, просили обязательно привезти ваш оркестр в гости. Так что приглашаю ваших музыкантов для участия в ежегодном фестивале Lakshminarayana Global Music Festival в честь моего отца, – отметил Лакшминараяна Субраманиам.

Концерт композитора и его жены – закадровой исполнительницы, четырехкратного лауреата Filmfare Award Кавиты Кришнамурти, музыкантов Танмой Бозе, Секар Ка с Казахским государственным симфоническим оркестром начался с монументального, волнующего произведения Л. Субраманиама «Симфония Махатма».

– Она была написана специально для празднования 75-летия Независимости Республики и посвящена Отцу нашей нации Махатме Ганди. «Махатма» переводится с индийского как «великая душа». Все знают, что он сделал для Индии. Симфония состоит из трех частей. Действие первой разворачивается в Южной Африке, второй и третьей – в Индии. Звучит песня о том, каким должен быть хороший человек, и, конечно же, Махатма Ганди – яркий пример такой личности,  – рассказал Лакшминараяна Субраманиам.

Симфония сопровождалась видеорядом с рассказом и иллюстрациями о жизни Ганди, а также его известными цитатами. После прозвучали концерт «Isabella» и вариации Л. Субраманиама Flight of the Humble Bee на «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова.

Программу фестиваля «Alem Saz» на следующей неделе продолжат Россия, Испания, Беларусь и Турция.

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