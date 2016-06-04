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​Разные, но равные
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Только в областном центре проживают более 4 000 ребятишек с особенностями в развитии, которые нуждаются в комплексной психолого-педагогической и социальной помощи. Ее будет оказывать юным восточноказахстанцам шестой по счету центр, инициированный в Казахстане благотворительным фондом «Дара» в рамках республиканского проекта «Разные – равные: мы за создание инклюзивного общества».

Весомой стала также поддержка, оказанная Фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust и акиматом ВКО, выделившим 12 кабинетов в здании школы № 46, недавно построенной в спальном микрорайоне Усть-Каменогорска. Ежегодно из бюджета области будет выделяться порядка 30 млн тенге на содержание нового центра.

В Восточном Казахстане до недавнего времени работали 11 кабинетов психолого-педагогической коррекции, обслуживавшие порядка 700 маленьких пациентов. В новом центре предусмотрена квалифицированная помощь ­команды специалистов: дефектолога, психолога, логопеда, физиотерапевта, массажиста, тифлопедагога. По словам акима области Даниала Ахметова, она будет бесплатно оказываться детям с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, эмоционально-волевой сферы и с другими отклонениями в развитии.

– Наша цель – создать центры коррекции во всех регионах, – говорит учредитель благотворительного фонда «Дара» Гульнар Досаева. – Имеется договоренность с МОН РК о том, чтобы после перехода на полное инклюзивное образование они нашли себе применение в качестве ресурсных центров.

В Усть-Каменогорске ведется строительство областного интерната для ребят с ограниченными возможностями. В его стенах будет также осуществляться реализация государственных услуг по реабилитации детей-инвалидов и семейному консультированию.

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