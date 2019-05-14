​Разные школы – общие интересы

Партнерство двух школ началось, как это часто бывает, с личного знакомства. Как-то на международной педагогической конференции учитель усть-каменогорской НИШ познакомился с коллегой из Еревана. Разговорились, обменялись контактами. И вскоре благодаря Интернету между школами возникло пос­тоянное общение. Ayb School, получившая название по первым буквам армянского алфавита, во многом схожа с НИШ. Современное учебное заведение отбирает наиболее одаренных детей и растит, по сути, будущих интеллектуалов страны.

В 2016 году группа детей и учителей из Усть-Каменогорска своими глазами смогла увидеть работу Ayb School в Ереване. Ребятам и учителям дали возможность побывать на уроках, посмотреть репетиции знаменитых танцев и хора. Сейчас одиннадцатиклассники и учителя из Армении приехали с ответным визитом в Восточный Казахстан. Как рассказала учитель биологии Ayb School Ева Согоян, в прошлом году в ходе интернет-конференции у школ родилась идея сделать совместный проект в области экологии. В Армении, как и в Восточном Казахстане, много горных и металлургических производств и, соответственно, немало проблем, связанных с техногенным воздействием на окружающую среду.

– Мы взяли общую тему загрязняющих выбросов, но решили посмотреть ее с разных сторон, – рассказала учитель из Еревана. – Дети Ayb School взялись за анализ почвы, воды и микроорганизмов, чтобы узнать содержание тяжелых металлов. Школьники смотрели, как вредные вещества влияют на видовой состав микроорганизмов, какие из них смогли приспособиться к неблагополучной среде. В Усть-Каменогорске много посадок хвойных деревьев, и в НИШ решили изучить, какие процессы происходят с ними. Здесь проанализировали сос­тояние растений в разных районах города – от экологически неблагополучных до считающихся чистыми.

В ходе работы, по словам педагогов, детям пришлось провести массу лабораторных исследований, изучить химический состав десятков проб, перелопатить гору научной литературы. Ереванские школьники по ходу проек­та проштудировали даже национальное законодательство в сфере окружаю­щей среды. Узнали, какую роль в защите, например, озера Севан играют «зеленые» активисты-общественники.

– На этом проект не закан­чивается, – отметила Ева. – Дети определили, что проб­лема есть. Дальше они могут попытаться поискать решения, например, найти растения, которые бы очищали почву от вредных веществ. В НИШ ребята планируют очень сложное исследование, включающее анализ влияния экологической ситуации на здоровье населения Усть-Каменогорска. Иначе говоря, проект, связанный с точными науками, получает социальную направленность.

По словам пресс-секретаря усть-каменогорской НИШ Розы Кумаргажиной, помимо химико-биологического проекта, в 2017–2018 годах учащиеся совместно поработали над темами Human сhildren – human rights – «Права человека распространяются и на детей», а также Culture box – «Поле культуры». Такое партнерст­во помогает школьникам расширить кругозор, узнать культуру другого народа. Три года назад после возвращения из Еревана у ребят в НИШ только и было разговоров, что о невероятных народных танцах и хоровом пении армян. К апрельскому приезду друзей из Ayb School здесь подготовили концерт, в который включили специально выученный армянский танец.

– Армения известна своим­ гостеприимством, – заключила старший координатор по воспитательной части ереванской школы Армине­ Бабаян. – И мы знали о радушии казахстанцев. Но то, как нас здесь встретили, превзошло­ все ожидания. Для нас продумали каждую мелочь. Програм­ма насыщена экскурсиями, поездками. Мы побывали в музее уранового Ульбинского металлургическо­го завода, съездили на древний астрономический комплекс, посмот­рели этнографи­ческую­ деревню. У нас идет обмен опытом, ребята много общаются. Главное, что парт­нерство наших школ становится регулярным.