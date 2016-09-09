Разобраться с "плохими" кредитами до конца года поручил Президент

Экономика
Ксения Воронина
Разобраться до конца года с "плохими" кредитами поручил Президент РК Нурсултан Назарбаев Национальному банку РК и Правительству, передает Kazpravda.kz.

"Как я давал поручение – вместе с Правительством до конца года разобраться с банками, имеющими очень плохие кредиты. У на есть опыт 2007–2009 годов – плохой опыт. Из этого плохого опыта нам надо делать выводы. Надо очень жестко обращаться с тем, чтобы банки были ответственны за состояние управляемых ими финансовых институтов. Надо информировать население о действиях Нацбанка, состоянии финансово-кредитной системы страны, чтобы было все ясно, понятно, люди могли сознательно жить и работать", – поручил Глава государства.

В свою очередь глава Национального банка Данияр Акишев рассказал о проводимой работе.

"На прошлой неделе впервые за восемь лет Национальный банк выпустил тенговые ноты со сроком 1 год по ставке 12%. Спрос на этот инструмент превысил предложение в четыре раза. Но это только начало пути. В условиях, когда экономический рост замедлился и требуется принятие действенных мер по восстановлению экономической активности, считаю одной из приоритетных задач Нацбанка – это восстановление позиций банковского сектора. Не только как важного элемента обеспечения финансирования экономических потребностей страны, но и как в прежние годы, одного из ведущих драйверов роста и проводника экономических реформ в реальном секторе экономики. Мы накопили значительный опыт в антикризисных решениях проблем банковской системы. Но, к сожалению, прогресс в восстановлении сектора в последние годы остается низким", – отметил Акишев.

Он пояснил, что сохраняется зависимость банков от программ государственной помощи, слабо используются механизмы реального списания плохих долгов, остаются высокая уязвимость к международным оценкам и относительно низкие кредитные рейтинги.

"Нацбанк был вынужден заморозить ранее принятые решения по внедрению стандартов BASEL 3, в частности, требования по повышению собственного капитала банков. Однако подобное положение лишь усугубляет ситуацию и отбрасывает банковскую систему на несколько лет назад, что недопустимо на таком конкурентном рынке", – предостерег Акишев.

Председатель Нацбанка считает, что новые цифровые технологии и инновации могут кардинально изменить правила игры и привести к еще большему смещению существующего банковского сектора на периферию международных тенденций.

"Нам нужно иметь современный, высокотехнологичный национальный банковский сектор, который позволит стране самостоятельно решать свои экономические задачи. Поэтому мы готовы совместно с Правительством до конца этого года внести конкретные предложения по качественному улучшению работ банковского сектора и восстановлению кредитной активности, в том числе рассмотреть вопросы возможной финансовой поддержи со стороны государства", – заключил Акишев.

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