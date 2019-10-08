Разобраться с забитыми автобусами и "протекающей" ливневкой в столице поручил Токаев
Анастасия Прилепская
Решить ряд транспортных и инфраструктурных проблем в городе Нур-Султан поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Четверть населения столицы выражает недовольство маршрутной сеткой общественного транспорта, поскольку множество петляющих маршрутов удлиняет время в пути. Также горожанами отмечается теснота и переполненность салонов. Необходимо провести анализ загруженности и востребованности автобусных маршрутов, выявлять самые перегруженные и усилить их дополнительными автобусами, особенно в час пик", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также дал поручение профильным городским структурам уделить особое внимание развитию пешеходной инфраструктуры.
"Многие районы города не имеют обустроенных тротуаров и пешеходных переходов. Люди не могут перейти дорогу, вынуждено нарушают ПДД, перебегая проезжую часть и тем самым создавая риски и для себя и для водителей. Во всех цивилизованных городах существуют переходы. Вы создали условия для водителей, но не позаботились о нуждах горожан, займитесь нормальными проектами, стройте путепроводы и переходы", - подчеркнул Президент.
Кроме того, по словам Касым-Жомарта Токаева, в социальных сетях и обращениях в госорганы горожане часто жалуются на состояние ливневой канализации.
"Для столицы это совершенно неприемлемая проблема, когда из-за скопления воды во время дождя невозможно проехать по крупным магистралям. Например, на пересечении проспекта Момышулы и улицы Токпанова, улиц Валиханова и Бараева, проспекта Туран и улицы Улы дала. Акимату поручаю принять меры для решения данной проблемы и определить единую эксплуатационную компанию для коллекторов и других сооружений ливневой канализации. Городу нужен конкретный проект, который поможет решить эту проблему, а мы воздушные замки строим", – резюмировал Глава государства.
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