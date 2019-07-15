Разовые дополнительные поезда запустят из Нур-Султана в Алматы

Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
19 и 20 июля запускаются разовые дополнительные поезда № 202/201 сообщением Нур-Султан-Нурлы жол – Алматы-2. Первый состав отправится со столичного вокзала "Нурлы жол" в 17:16, передает Kazpravda.kz.    

"Составы состоят из 25 новых вагонов плацкартного типа. Данные вагоны оснащены системой вентиляции, кондиционирования и отопления, каждый из них рассчитан на 54 спальных места и оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Салоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системами пожарной сигнализации и обеззараживания воды", – говорится в сообщении АО "Пассажирские перевозки".

Как отметили в компании, общее время в пути следования составляет около 20 часов.

В дальнейшем эти новые вагоны будут на постоянной основе курсировать по направлению Алматы – Мангистау.

