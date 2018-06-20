Разработан инструмент для предсказания даты смерти пациентов



Сотрудники Google разработали новый алгоритм, который способен проанализировать состояние здоровья пациента и спрогнозировать, когда он умрет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании, передает Vedomosti.ru.



Издание приводит один из примеров работы технологии, когда система предсказала смерть женщины с поздней стадией рака груди. Врачи, приняв пациентку в больнице, оценили вероятность ее скорой смерти в 9,3%, новый инструмент Google дал менее утешительный прогноз – 19,9%. Женщина скончалась через несколько дней.Отчет о смерти пациентки компания опубликовала в мае. В докладе, посвященном новой технологии, подчеркивается медицинский потенциал нейронных сетей. Google указывает, что инструмент мог бы помочь врачам прогнозировать не только вероятность смерти пациентов, но и шансы их повторного обращения в учреждения, а также продолжительность нахождения в больнице.Для составления прогноза инструмент использует совокупность данных, таких как этническая принадлежность пациента, пол, предыдущие диагнозы, результаты лабораторных исследований и другую информацию. Ключевое преимущество технологии – способность использовать все типы данных, ранее считавшихся недоступными для машин, к примеру, заметки врача или показания старых диаграмм, указывает Google. Система также сообщает, какие именно записи позволили ей сделать выводы.