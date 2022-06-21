Разработан новый метод выявления болезни Альцгеймера

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона разработали новый метод выявления болезни Альцгеймера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Они предлагают использовать для этого специальный алгоритм, который ставит диагноз на ранней стадии заболевания с помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии). Результаты работы описаны в журнале Nature Portfolio.

Для этого специалисты адаптировали алгоритм машинного обучения, который обычно применяется для выявления раковых опухолей. Они выделили 115 областей головного мозга для искусственного интеллекта, а затем загрузили в программу 660 различных признаков (размер, форма и другое) для анализа каждого отдела этого органа. После чего ученые научили алгоритм определять, какие изменения являются предвестниками болезни Альцгеймера.

Метод протестировали более чем на 400 пациентах с ранней и поздней стадией этого заболевания. Оказалось, что компьютер смог правильно диагностировать отклонения в 98 процентах случаев. Кроме того, он с высокой точностью определял конкретную стадию — в 79 процентах.

В июне 2022 года сотрудники Научно-исследовательского института жирных кислот в США озвучили влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, люди с повышенным уровнем докозагексаеновой кислоты (ДГК, полиненасыщенная жирная кислота) в 1,5 раза меньше подвержены этому заболеванию.