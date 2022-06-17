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Технологии , В мире
Разработан способный доставлять лекарства к органам робот-оригами

Команда ученых из Стэнфордского университета разработала маленького робота-оригами, который способен доставлять лекарственные препараты к органам внутри организма. Результаты исследования описаны в Nature Communications, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Над точечным воздействием лекарств специалисты думают уже не один год. Прицельная доставка веществ к определенному больному органу (например, в случае рака) позволила бы сократить вредное влияние препаратов на организм в целом.

Для этого инженеры создали беспроводного робота, размер которого не превышает горошину. Управление устройством планируется осуществлять с помощью магнитных полей. Как уточняется, разработка способна перемещаться как по поверхности органа, так и внутри жидкостей.

Кроме того, робота планируют оборудовать камерами и другими инструментами для диагностики внутри организма. Сейчас исследователи готовятся провести эксперименты с роботом на животных.

В июне 2022 года команда японских ученых из Токийского университета бесшовно обшила робота искусственной кожей, которая идентична человеческой.

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