Стандарт казахских пород собак разработали в Минэкологии

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

В таблицы документа включены такие пункты, как описание глаз, зубов, шеи, хохолка, лап, движения, поведения и так далее.

Фото: qansonar.kz

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК разработал стандарт казахских пород собак. В документе говорится о породах собак тазы и тобет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Проект приказа об утверждении стандарта размещен для публичного обсуждения на сайте Открытые НПА до 3 марта.

Так, в описании стандарта породы казахстанской тазы указано, что собака среднего и выше среднего роста, сухого крепкого типа сложения, индекс растянутости около 103.

"Окрас у нее черный, белый, красный и серый всех оттенков. Все окрасы могут быть как сплошными, так и пегими. Возможна "мазурина": чернота на морде, ушах и нижних частях конечностей. Уши висячие, тонкие, слегка приподнятые на хрящах, посаженные на уровне или чуть выше внешнего угла глаз, покрыты мягким волнистым волосом, спускающимся на 5-6 сантиметров ниже концов ушей", – отмечается в описании шерстного покрова.

Таким образом в таблице указано 24 пункта о породе. Включая такие пункты, как описание глаз, зубов, шеи, хохолка, лап, движения, поведения и так далее.

Помимо описания стандарта указаны недостатки и пороки собак этой породы.

В стандарте казахской тобет указано, что это сильная и выносливая собака. В таблице о породе 17 разных пунктов. 

"Шерсть густая, грубая, прямая, с хорошо развитым, но не длинным подшерстком (короче остевого волоса). На голове и передней поверхности конечностей шерсть короткая, прямая, плотно прилегающая. На шее более длинный покровный волос образует "воротник", особенно развитый у кобелей, на задней стороне бедер - "штаны". На горле, в области подвеса волос особенно густой и плотный. Шерстный покров с не длинным (4-5 сантиметров) и хорошо прилегающим волосом со слабо развитой, не выделяющейся уборной шерстью", – указано в описании шерстного покрова данной породы собак. 

 

 

 

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