Фото: e-history.kz
Международное сотрудничество , Культура
Разработаны общие учебники для тюркских стран по истории, литературе и географии

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, что в Казахстане будут обучать по общим для тюркских стран учебникам литературы, географии и истории, передает Kazpravda.kz.

"Мы хотим поделиться новостью о том, что найдены комплекс и древнетюркская руническая надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана - отца Бильге кагана и Культегина. Это знаковое событие для всего тюркского мира и кочевых народов. Благодаря плодотворной работе совместно с тюркскими народами мы пришли к такому открытию. Эта работа продолжится. Мы открыли только один комплекс, а таких комплексов еще 9 - работы ещё достаточно. Находку можно назвать первым паспортом тюркского народа", - сказал Дархан Кыдырали.

Он отметил, что в ходе раскопок Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону с научным открытием.

"Поздравления получили от Государственного советника РК. Искренние поздравления также выражают братские страны. Недавно мы составили общие для тюркского мира учебники литературы, географии и истории. Наши министерства уже подписали документ, все утверждено. В Азербайджане уже ведется обучение по данному учебнику. Теперь в Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане в образовательные программы внесут этот предмет», - рассказал Президент Международной Тюркской академии.

Напомним, в июне Министерство просвещения РК собщало о том, что школьники в Казахстане по желанию смогут получить дополнительные знания по истории тюркского мира.

Ранее на V заседании Научного совета Международной Тюркской академии сообщалось об издании учебников "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература" и "География тюркского мира".

"Отметим, что в школах эти предметы вводиться не будут, речь идет о вариативном компоненте, который можно будет дополнить этими новыми курсами как факультативными. То есть, школьники по собственному желанию смогут получить дополнительные знания по истории тюркского мира", – разъяснили в министерстве.

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