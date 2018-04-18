В мире

Разработаны стоячие места для самолетов

Итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно – только облокотиться на него.

Работа над проектом велась с 2010 года, усовершенствованную модель представили на прошлой неделе на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 процентов.








Фото Twitter/@thatjohn

В компании уверены, что "кресла" будут пользоваться спросом у авиакомпаний, в особенности, для перелетов на небольшие расстояния. Кроме того, на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики. Пока заинтересованность в продукте выразила колумбийская компания VivaColombia и ирландский лоукостер Ryanair.

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