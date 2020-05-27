Разработать до конца года закон о биологической безопасности Казахстана поручил Президент
Айдана Демесинова
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия поручил разработать закон о биологической безопасности Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил, что мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать СЭС, повернуться к доказавшей свою эффективность модели", - отметил Президент РК.
По его словам, в стране уже начаты работы по созданию нового комитета, будут значительно повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача.
"Сама жизнь подсказывает эту реформу. Будут приняты меры по социальной защите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров этой службы. Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы. Возможные масштабы потенциально-реальных проблем при развитии угрожающей биологической ситуации требуют создания единой системы обеспечения биологической безопасности страны. До конца года следует разработать закон о биологической безопасности Республики Казахстан", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, впервые Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального совета общественного доверия 12 июня 2019 года на церемонии инаугурации.
"Наших людей сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог будет строиться на признании плюрализма мнений. В обществе разные мнения, но единая нация – вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия, в который войдут представители всего общества, включая молодежь", – сказал Токаев.
В этот же день был подписан указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
17 июля Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении положения и состава Нацсовета. Согласно указу, основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.
Как ранее отмечал Советник Президента РК Ерлан Карин, в состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК вошли представители практически всех общественного-политических групп страны.