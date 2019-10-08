Разработать единый дизайн-код улиц в столице поручил Президент РК

Фото @Kazpravda.kz\Адильбек Тауекелов
Разработать единый дизайн-код для оформления улиц в городе Нур-Султан поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В городе отсутствует единая градостроительная политика. Это приводит к хаотичной беспорядочной застройке в ряде районов. Оформление улиц и зданий не имеет единого гармоничного стиля. Вы наверное слышали отклики туристов, которые специально приезжают посмотреть на столицу, в целом, они, конечно, положительные, но отмечают, что в городе присутствует эклектика. Одно здание построено в одном стиле, другое – в другом. И самое главное – нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало и вообще нет ощущения, что за городом ухаживают, как будто нет хозяина", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, хозяевами, прежде всего, должны быть акимы районов.
"Они должны ходить пешком, должны знать жителей, знать жизнь каждого здания и жизнь людей, которые живут в том или ином здании, а не сидеть в кабинетах. В кабинетах можно сидеть вечером, после шести – семи часов подписать необходимые документы. Или с самого раннего утра", – считает Президент.
В качестве примера Глава государства привел города в климатических зонах, сходных с теми условиями, в каких находится Нур-Султан. В частности, речь шла о городах Северной Европы и Канады.
"Пока не поздно я поручаю разработать единый дизайн-код оформления городских улиц и зданий. Это мое строжайшее поручение акимату", – подчеркнул Президент.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев, развитие столицы тесно связано с ситуацией в близлежащих населенных пунктов, которые должны функционировать в качестве ее продовольственного пояса. В пригородных поселках целесообразно размещать различные производственные предприятия. В связи с этим Глава государства дал поручение акимам города Нур-Султан и Акмолинской области синхронизировать свои планы по развитию.