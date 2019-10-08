Разработать единый дизайн-код улиц в столице поручил Президент РК

Экономика
1882
Анастасия Прилепская
Фото @Kazpravda.kz\Адильбек Тауекелов
Разработать единый дизайн-код для оформления улиц в городе Нур-Султан поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В городе отсутствует единая градостроительная политика. Это приводит к хаотичной беспорядочной застройке в ряде районов. Оформление улиц и зданий не имеет единого гармоничного стиля. Вы наверное слышали отклики туристов, которые специально приезжают посмотреть на столицу, в целом, они, конечно, положительные, но отмечают, что в городе присутствует эклектика. Одно здание построено в одном стиле, другое – в другом. И самое главное – нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало и вообще нет ощущения, что за городом ухаживают, как будто нет хозяина", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, хозяевами, прежде всего, должны быть акимы районов.

"Они должны ходить пешком, должны знать жителей, знать жизнь каждого здания и жизнь людей, которые живут в том или ином здании, а не сидеть в кабинетах. В кабинетах можно сидеть вечером, после шести – семи часов подписать необходимые документы. Или с самого раннего утра", – считает Президент.

В качестве примера Глава государства привел города в климатических зонах, сходных с теми условиями, в каких находится Нур-Султан. В частности, речь шла о городах Северной Европы и Канады.

"Пока не поздно я поручаю разработать единый дизайн-код оформления городских улиц и зданий. Это мое строжайшее поручение акимату", – подчеркнул Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев, развитие столицы тесно связано с ситуацией в близлежащих населенных пунктов, которые должны функционировать в качестве ее продовольственного пояса. В пригородных поселках целесообразно размещать различные производственные предприятия. В связи с этим Глава государства дал поручение акимам города Нур-Султан и Акмолинской области синхронизировать свои планы по развитию.

Популярное

Все
Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Вливания набережную не спасают
Любовь и свобода
Проза как стихи
Исторический финал
Кому участок по сходной цене?
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Время мастеров
Гордость тюркских народов
Деревья в… кодексе
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Говорили открыто и откровенно
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
Вертолеты привлекли к тушению пожара под Астаной
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Растет число беженцев
Дополнительные силы ДЧС двух областей направили на тушение пожара под Астаной
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Наполовину снижен тариф на воду в Алматинской области после проверки прокурорами
Загоревшийся сухостой тушат в Астане
Сохранять единство и идти вперед
Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Читайте также

Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Ка…
Схемы хищения из бюджета в системе образования раскрыл Анти…
Меры свободной безбарьерной торговли обсудили на Экономичес…
Тренерам-преподавателям планируют выплачивать надбавки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]