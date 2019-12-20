Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Разработать единый реестр внешнего долга Казахстана в виде оцифрованной базы данных поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Граждане имеют право получать достоверную информацию о распределении бюджетных средств. Подобный принцип транспарентности должен затронуть все виды финансовых операций, проводимых на территории страны. Нам следует объективно понимать полную картину внешних источников финансирования и заимствования", – сказал Президент РК.
Глава государства подчеркнул, что требуется прекратить спекуляции на тему чрезмерной задолженности Казахстана перед внешними кредиторами.
"До 1 апреля 2020 года министерства национальной экономики и финансов, а также Национальный банк должны разработать единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных", – поручил Токаев.
Ранее Глава государства также высказался о нестабильном курсе национальной валюты и поручил
Национальному банку РК держать на контроле этот вопрос.
Напомним, в Нур-Султане проходит второе заседание Национального совета общественного доверия.
Первое заседание Нацсовета состоялось
6 сентября.
Впервые Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального совета общественного доверия 12 июня 2019 года на церемонии инаугурации. Позднее стало известно, кто вошел в состав
Нацсовета.
Как ранее отмечал
советник Президента РК Ерлан Карин, в состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК вошли представители практически всех общественного-политических групп страны.
"Состав совета очень сбалансирован. В него вошли представители практически всех основных общественно-политических групп страны – здесь и представители старой оппозиции, нового протестного движения, гражданские активисты, известные правозащитники, которые долгие годы занимаются защитой прав человека. Здесь и молодежные активисты, молодежные лидеры, представители регионов и, конечно же, наши ведущие казахстанские эксперты. Я думаю, что данный состав представляет основной спектр, основное общественно-политическое поле нашей страны", – отметил Карин.
Также известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отмечал
, что создание Нацсовета – хороший шанс на развитие диалога "власть-общество".
"В споре рождается если не истина, то хотя бы ее зачатки. Власть готова слушать, и создание НСОД может стать хорошим шансом и на политические реформы, и на развитие диалога "власть-общество", и на повышение качества принимаемых решений", – подчеркнул Данияр Ашимбаев.