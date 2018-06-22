Разработать квалификационный тест для журналистов предложил министр образования и науки РК
Юлия Магер
На межведомственном совещании по вопросам развития медиаобразования министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил профессиональным сообществам защищать свою сферу деятельности от плохих специалистов с дипломами, внедряя квалификационные тесты, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Специалиста надо проверять не на выходе из университета, а на "входе" в отрасль. Мировая система так работает: любой человек, который предоставляет услуги обществу, должен пройти национальный квалификационный тест, который готовится профессиональным сообществом. То есть профессиональные сообщества – журналисты, бухгалтеры, юристы, медики и так далее – должны защищать свою отрасль", – сказал Ерлан Сагадиев.
Министр напомнил, что в этом году в Казахстане был впервые проведен национальный квалификационный тест для педагогов.
"Вы знаете, 25 мая 62 тысячи учителей добровольно прошли тест. И только 60 процентов прошли успешно – это среди самых смелых. Такие тесты необходимы для того, чтобы специалист доказал, что он знает свой предмет, прежде чем начать работать в той или иной сфере. Только доказав, он получит разрешение работать, а до тех пор диплом можно положить на полку", – отметил глава МОН.
Как подчеркнул Ерлан Сагадиев, такая система может стать эффективной проверкой качества образования в условиях академической свободы вузов.
"Базовые компетенции, которыми должен обладать специалист, мы на входе в нашу отрасль будем проверять. И журналистика должна также работать. Защитите себя национальным квалификационным тестом для журналистов, куда войдут вопросы этики, базового понимания медиаинструментов, новых технологий, истории и так далее. Для педагогики такой защищающий инструмент создало профильное министерство. В журналистике это может сделать профессиональная ассоциация. Представители сферы должны договориться между собой, каким минимальным требованиям должен соответствовать человек, чтобы он получил сертификат журналиста", – отметил Ерлан Сагадиев.