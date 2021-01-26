Разработать меры поддержки бизнеса с учетом требований ВТО поручил Токаев

Президент
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Анастасия Прилепская
Фото пресс-службы Президента РК
С учетом новых жестких требований Всемирной торговой организации необходимо разработать новые меры поддержки отечественного бизнеса. Такое поручение дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С 1 января текущего года вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению поддержки отечественного бизнеса. Правительству и палате предстоит выработать новые меры с учетом требований этой организации. Я всегда говорил, что государство будет всесторонне поддерживать добросовестный бизнес", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в условиях пандемии в стране оказана рекордная поддержка казахстанскому автопрому и строительной индустрии.

"Выросли продажи новых автомобилей, домов и квартир. Соответственно, выросли объемы выручки заводов, крупных строительных компаний. В то же время, мы вправе рассчитывать на соответствующую отдачу от бизнеса. Государственная помощь оказывается для того, чтобы росло благосостояние в первую очередь работников и граждан в целом", – отметил Глава государства.

Президент также дал поручение Правительству ускорить анализ эффективности мер государственной поддержки бизнеса.

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