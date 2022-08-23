Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Разработать планы мероприятий по улучшению экологии в каждом регионе поручил Премьер

Ход реализации Национального проекта «Жасыл Казахстан» рассмотрели на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что основными целями Национального проекта «Жасыл Казахстан» являются снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесным хозяйством.

Так, за 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух выброшено на 3% меньше загрязняющих веществ, а за 6 месяцев 2022 года – на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель достигнут благодаря проведению природоохранных мероприятий и повышению надежности оборудования.

Также приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005. Приобретены и установлены 3 876 контейнеров для раздельного сбора. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане, а в Павлодарской области реализуются мероприятия по локализации исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак.

Вместе с тем проведена работа по модернизации каналов, в том числе в бассейне озера Балхаш. Очищены 50 км реки Сырдарья. Осуществлена цифровизация водоучета 22 каналов. Благодаря этому обеспечен приток порядка 12 км3 воды в озеро Балхаш, сохранен объем Северного Аральского моря на уровне 20,6 км3, сокращены потери воды при орошении на 200 млн м3, дополнительно аккумулировано 230 млн м3 воды.

Премьер-министр напомнил, что для улучшения состояния окружающей среды с 1 января 2023 года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий.

«Данная мера направлена на получение достоверной информации о выбросах каждого предприятия – это позволит применять оперативные меры в случае их завышения. Поручаю Министерству экологии взять внедрение системы на особый контроль», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, по поручению Главы государства реализуется масштабный проект по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет. В 2021 году была проведена посадка порядка 138 млн деревьев на площади 66 тыс. га, однако в этом году есть риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

«Поручаю акиматам регионов совместно с Министерством финансов проработать этот вопрос», — сказал Премьер.

Глава Правительства также отметил, что с прошлого года действует норма, по которой экологические платежи должны направляться на улучшение экологической обстановки.

«Для этого Министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать соответствующие планы мероприятий по каждому региону», — сказал Алихан Смаилов.

В завершение Премьер-министр поручил министерствам индустрии, финансов и экологии проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердо-бытовых отходов в крупных населенных пунктах.

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