Разработчик рассказал о планах по развитию летающих такси

"Наши летательные аппараты полностью электрические и не производят выбросов CO2. При запуске есть шум, как от запуска двигателя грузовика, но вы не услышите его в полете", – рассказал Волкер-Джонс.

Ранее мюнхенский стартап Lilium провел успешные испытания прототипа воздушного такси, аппарат оснащен 36 электрическими реактивными двигателями, которые позволяют взлетать и приземляться вертикально. Пятиместная машина также обходится без руля, хвостовой части и пропеллеров. Как заявляют в Lilium, прототип способен развивать скорость до 300 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 300 километров.