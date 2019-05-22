Разработчик рассказал о планах по развитию летающих такси

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Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года, сообщил официальный представитель компании-производителя летательных аппаратов Lilium Оливер Волкер-Джонс, передает Ria.ru
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"Мы планируем к 2025 году начать эксплуатацию в нескольких городах по всему миру, хотя в некоторых населенных пунктах услуга будет запущена раньше. Есть огромный интерес к проекту со стороны городских властей, но мы еще не решили, где именно начнем предоставлять услуги", – сказал он.
Представитель компании добавил, что по цене "полеты будут конкурентоспособны по сравнению с поездками с помощью других транспортных средств сегодня на аналогичные расстояния".
Ранее мюнхенский стартап Lilium провел успешные испытания прототипа воздушного такси, аппарат оснащен 36 электрическими реактивными двигателями, которые позволяют взлетать и приземляться вертикально. Пятиместная машина также обходится без руля, хвостовой части и пропеллеров. Как заявляют в Lilium, прототип способен развивать скорость до 300 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 300 километров.
"Наши летательные аппараты полностью электрические и не производят выбросов CO2. При запуске есть шум, как от запуска двигателя грузовика, но вы не услышите его в полете", – рассказал Волкер-Джонс.