Общество Разработка профстандартов с 2016 года перейдет НПП Эльмира Киргеева

Разработку профессиональных стандартов с 2016 года передадут в полномочия Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра здравоохранения и социального развития РК Биржана Нурымбетова.



"Профессиональные стандарты должны стать основой учебных планов и программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов. Поэтому работодатели должны принять активное участие в их разработке. В этой связи с 2016 года мы планируем передать НПП, а именно – отраслевым объединениям работодателей, функции по разработке и актуализации профессиональных стандартов", – рассказал он в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммункаций при Президенте РК.



По словам чиновника, за период 2012–2014 гг. разработано 345 профессиональных стандартов, в текущем году разработано еще 58. В целом, до 2020 года планируется разработать около 900 профессиональных стандартов, касающихся всех сфер экономики.



"Сегодня одним из важных элементов удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах, а также обеспечения взаимосвязи между производством и образованием является производство профессиональных стандартов. Это, по сути, требования бизнеса к способностям, знаниям, навыкам подготовленного кадра. Не секрет, что среди безработных – немало людей с образованием, и одной из причин является отсутствие взаимосвязи между производством и образованием", – добавил спикер.



Также в планах ведомства – создание независимой системы сертификации с участием работодателей. Система должна выявить, насколько выпускник образовательных учреждений соответствует практическим потребностям работодателя. В пилотном режиме уже действуют 3 центра: по нефтегазовой, горнодобывающей и туристической отраслям. Планируется внедрить оценку знаний и навыков для специалистов строительной и машиностроительной отраслей.

