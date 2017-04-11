​Разработки пылятся на полках 1209 Екатерина Бескорсая, Павлодар

Идея бесплотинной мини-ГЭС по большому счету не нова – она возникла и была реализована еще в прошлом веке, но не устаревает и сейчас, а на волне «зеленой» экономики и вовсе получила новый виток популярности. Когда в Казахстане заговорили об ЭКСПО, в средствах массовой информации появилась масса сюжетов о новых разработках рационализаторов, изобретателей и ученых, студентов и даже школьников. Какие-то проекты не лишены прагматизма, некоторые выглядят прожектами, но в целом все понимают: переходить на «зеленые» рельсы нужно, и не потому, что это модно, и не всегда потому, что это выгодно (чаще наоборот), но зато это позволит быть в тренде, что дальновидно и ответственно.



Решили попробовать себя в этой сфере и сотрудники ПГУ. Напомню, в 2013 году акимат Павлодарской области одобрил к внедрению инновационный проект возобновляемых источников энергии, разработанный учеными энергетического факультета Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова – доктором технических наук, профессором Куатом Баубековым и кандидатом технических наук, профессором Александром Кисловым. Они предложили свой вариант бесплотинной гидроэлектростанции, которая в отличие от имеющихся аналогов способна работать при слабонаклонном течении рек и не наносит ущерб окружающей среде. Более того, для прессы тогда заявили, что создание бесплотинной мини-ГЭС является одним из проектов плана мероприятий области по строительству объектов возобновляемых источников энергии в 2013–2015 годах. Финансирование должна была взять на себя социально-предпринимательская корпорация, а опытный образец поручали изготовить Павлодарскому машиностроительному заводу, но…



С тех пор уже поменялось руководство региона. Да и у руля СПК сейчас другие люди, даже на машзаводе другой директор. Получается, сейчас нет ни одного конкретного организатора из тех, кто стоял у истоков инициативы и кого можно было спросить – как же так, почему похоронили проект?



Стоит отметить, что эта ситуа­ция не отбила желание сотрудников ПГУ заниматься аналогичными разработками, более того, схожих проектов в университете несколько.

– Подобными проектами занимались в нашем вузе многие, – уточняет заместитель декана энергофака вуза Айбек Акаев. – Направление общее, но итог разный: у кого-то лопасти больше, у другого мощность и так далее. Были даже получены патенты. Мы остановились в 2016 году – на бумаге у нас есть все чертежи, документация. Конечно, хотелось бы получить опытный образец, но этого не произошло. Мы сами изготовить его не можем – нет необходимого оборудования и средств.



Примерная стоимость опытного образца – 5 миллионов тенге. Казалось бы, сумма не столь значительная, но ведь это не себестои­мость мини-ГЭС, а только этап разработки. Допустим, какой-нибудь сельский предприниматель готов потратить деньги, чтобы получить стабильный источник питания для своей фермы, но он захочет купить, условно говоря, готовое изделие еще и с установкой, а ученые пока могут предложить лишь идею, пусть и грамотную, продуманную, но не проверенную на практике. Тот же опытный образец нужно испытать, установить его на реке, продумать, как после окончания сезона (когда зимой река замерзнет, мини-ГЭС станет бесполезной) разобрать конструкцию и так далее.



Тому факту, что в Павлодарской области по-прежнему нет ни одной бесплотинной гидроэлектростанции при такой активности ученых, чиновники дают объяс­нение в духе времени: регион и так перенасыщен энергией, частникам это не нужно.



– В Павлодарской области профицит электроэнергии, поэтому нет надобности брать ее из альтернативных источников, – говорит начальник отдела энергосбережения областного управления энергетики и ЖКХ Нурсултан Смаилов. – Есть крупные электростанции, поэтому у предпринимателей низкая заинтересованность в поиске вариантов. К тому же у нас обеспеченность электроэнергией повсеместная, за исключением отгонных участков, но там не всегда есть реки, на которых можно было бы ставить мини-ГЭС.



...По большому счету все это частности, которые характеризуют общую картину: наука и производство у нас – параллельные миры. Да, крупные промышленные предприятия сегодня содержат в своем штате научно-инженерные бюро, отделы, где-то внедрением собственных инноваций занимаются широко, а где-то ограничиваются рацпредложениями, но к науке в чистом, рафинированном виде обращаются крайне редко. А ученые ждут, когда к ним придут и дадут средства, они – ученые, а не менеджеры, они не умеют продавать идеи.

– Преподавателями, докторантами нашего вуза разработано множество устройств, которые можно непосредственно внедрять в производство. Но открыт вопрос цены: кто будет спонсором, кто купит проект, чтобы применять на своем предприятии? Мы получаем в год десятки патентов в Казах­стане, но инвестиции в научную среду – сложная тема, – говорит декан энергетического факультета ПГУ Александр Кислов.



Тем не менее в университете есть хоть и единичные, но реализованные инновации, правда, с «зеленой» экономикой не связанные. Например, профессор Владимир Хасевский запатентовал устройства по защите лифтов, они внедрены в производство и работают в том числе в Павлодаре, на алюминиевом заводе и так далее. Есть в вузе проект, поддержанный грантом Всемирного банка реконструкции и развития в размере 37 млн тенге.



Но надеяться на спонсоров в текущих условиях не приходится. Промышленные гиганты к разработкам институтов и университетов почти не прибегают. Конечно, сегодня Казахстан осуществляет диверсификацию экономики, которая невозможна без научных разработок. Но пока возникают раздумья: получить мгновенную прибыль от добычи нефти, руды и угля или вложиться в долгоиграющие технологии, время уходит, а проекты пылятся на полках...

