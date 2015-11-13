​Разработки – уникальные, потенциал – завидный

Современный «Казцинкмаш» – многофункциональное производство с полным циклом, специализирующееся на изготовлении, модернизации горно-шахтного и металлургического оборудования. Предприятие имеет более 30 партнеров по всему миру, включая США. Казцинкмашевцы, к примеру, поставляют свою продукцию американской многоотраслевой корпорации «Дженерал Электрик».

– Недавно совместно с одной из немецких фирм мы освоили изготовление ролл-прессов, – рассказывает директор ТОО «Казцинкмаш» Александр Анчугин. – Наши инженеры-электронщики изготовили печь с охлаждением и выводом контрольных параметров на монитор. Теперь нет необходимости привозить запчасти из Германии и заказывать в Европе дорогостоящую работу. Мы освоили ее для нужд «Казцинка» и готовы предоставлять свои услуги другим горно-металлургическим компаниям.

Предприятие находится в Риддере и недавно отметило свое 100-летие. Завод объединяет литейный, кузнечно-котельный, механосборочные цеха, конструкторский и технологический участки, службу IT, собственный учебный центр. В коллективе трудятся 1 100 человек, в большинстве своем это высококвалифицированные работники. В их числе – специалисты, обслуживающие интеллектуальные станки с числовым программным управлением. Подобное оборудование позволяет быстро и качественно производить детали весом до 25 тонн такой конфигурации и степени сложности, которые по старым технологиям, в принципе, уже невозможно выпускать.

– За всю историю завода здесь освоено 45 тысяч наименований изделий, – продолжает рассказ главный технолог Дмитрий Лисевцев. – От болтика до мощных дробилок. Каждая новая деталь, разумеется, влечет за собой переналадку оборудования. Но именно подобная гибкость обеспечивает нам конкурентоспособность. Благодаря ей, мы выжили в непростые 90-е, продолжаем выполнять заказы партнеров в условиях мирового экономического спада сейчас.

Сегодня в Риддере сосредоточены три рудника, обогатительная фабрика, металлургический завод. Предприятие берет свое начало от кузнечно-механического цеха, образованного английскими концессионерами в 1915 году. Исторически сложилось, что центральные ремонтные мастерские зародились именно в Риддере, и только позднее из них образовался завод.

Когда-то, в годы первых пятилеток, риддерские механики участвовали в строительстве Ульбинской гидростанции, в войну изготавливали корпуса мин и гильзы снарядов. В послевоенные 50-е мехмастерские преобразовали в ремонтную базу Лениногорского полиметаллического комбината. Тогда же здесь начали выпускать буровые станки, пневмооборудование для рудников, стальное литье, в том числе из высокохромистого сплава, а также различные узлы и детали из полимеров, выдерживающих агрессивную среду.

В состав «Казцинка» Лениногорский полиметаллический комбинат вошел 1 февраля 1997 года, и с тех пор начался новый этап в истории предприятия.

– С 2004 года завод получил название «Казцинкмаш». В планах на будущее – перевооружение литейного производства, выпуск нового высокоточного и высокотехнологичного оборудования. С 2007 года мы расширили номенклатуру на 400 новых изделий, но с переходом на новый технологический процесс данная цифра удвоится, – делится Александр Анчугин.

Вместе с тем заказы сторонних фирм, по словам руководителя предприятия, занимают не больше 30%. Львиная же доля оборудования и комплектующих производится для казцинковских подразделений, в том числе по программе импортозамещения.

Инвестиции «Казцинка» составили 54 млн долларов. Например, в том же литейном цехе сегодня действует новейшая линия вакуумно-пленочной формовки. Она в четыре раза производительнее прежней, к тому же обеспечивает безотходное производство и дает точную геометрию отливок. И все же при необходимости изготовить очень крупную деталь используется старый метод отливки. Как пояснили на участке, во всем мире так.

Практически любые штамповки производят в кузнечно-котельном цехе благодаря современной вальцмашине. Для одного из горнорудных предприятий здесь изготовили оросительный бак емкостью 80 кубов.

Как уже говорилось выше, новые технологии позволили казцинкмашевцам отказаться от многих ранее используемых расходных материалов, приобретавшихся прежде за рубежом, сократить производственные затраты. В общей сложности за прошедший период по программе импортозамещения освоено более 700 наименований новых изделий.

– В эти дни мы ожидаем приезда представителей группы компаний «Гленкор», которые будут оценивать наши возможности для размещения заказов по всему миру, – говорит Д. Лисевцев. – В данный момент мы прорабатываем вопрос собственного производства флотомашин, которые до сих пор выпускаются только в Европе. У нас имеется все необходимое, чтобы изменить данную ситуацию в свою пользу.

Конструкторы и технологи «Казцинкмаша» располагают уникальными разработками, что дает им право не терять уверенности в собственных силах даже в условиях мирового кризиса. С таким потенциалом предприятию по плечу любые задачи.