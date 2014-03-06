Согласие компании SSTL на создание совместной команды по разработке КС НТН является очень большим достижением для Казахстана, так как только в ходе совместных проектно-конструкторских работ может быть осуществлен полноценный трансферт новейших космических технологий, сообщает пресс-служба Казкосмоса. Такой шаг со стороны компании SSTL обусловлен большим интересом к ранее полученным результатам перспективных разработок АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» НКА РК по космическим аппаратам нового поколения. Этот интерес к разработкам казахстанских специалистов убедительно подтверждается тем, что компания SSTL пошла не только на создание совместной команды с СП «Ғалам», но и обязалась за свой счет поставить полезную нагрузку для КС НТН.

Сергей ОСАНОВ