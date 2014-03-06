Разработки вызвали интерес

Общество
766

Согласие компании SSTL на создание совместной команды по разработке КС НТН является очень большим достижением для Казахстана, так как только в ходе совместных проектно-конструкторских работ может быть осуществлен полноценный трансферт новейших космических технологий, сообщает пресс-служба Казкосмоса. Такой шаг со стороны компании SSTL обусловлен большим интересом к ранее полученным результатам перспективных разработок АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» НКА РК по космическим аппаратам нового поколения. Этот интерес к разработкам казахстанских специалистов убедительно подтверждается тем, что компания SSTL пошла не только на создание совместной команды с СП «Ғалам», но и обязалась за свой счет поставить полезную нагрузку для КС НТН.

Сергей ОСАНОВ

Популярное

Все
Не только сильные, но и красивые
Первый небоскреб Alatau City
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Интерактивная платформа для профилактических решений
Историческая возможность выбрать будущее
Сахарный завод работает стабильно
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Мост, который нужен «заранее»
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Время благих деяний и благочестия
Нацелены на углубление кооперации
Поиграй со мной!
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Start: Жетысу жастары – время выбора!
Открытый и содержательный разговор
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Семейное фото
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Стратегическая основа развития человеческого потенциала
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Солидарность в Рамазан: Верховный муфтий призвал предприним…
660 тонн мусора собрали в Сан-Паулу после карнавала
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Время благих деяний и благочестия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]