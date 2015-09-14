Разрубили гордиев узел 528 Ерлан РАИМОВ, директор ТОО «Раим», член регионального совета Национальной палаты предпринимателей Кызылординской области

Отпуск тенге в свободное плавание, безусловно, сулит большую выгоду отечественному производителю. Рыночные механизмы формирования курса доллара по отношению к нашей нацио­нальной валюте уже показали его реальную стоимость в текущей ситуации.

Мы видим, что курс доллара, являющегося основным ориентиром в международной торговле, был значительно занижен, и это давало хороший стимул для увеличения потока импортных товаров на наш внутренний рынок. При этом, учитывая девальвацию валют в странах-поставщиках, их производители могли себе позволить держать ценовую планку на свою продукцию на самой низкой отметке. Ведь сырье они приобретали в своей валюте, и к тому же выгадывали на разнице в курсе доллара.

Все это привело к тому, что казахстанская продукция начала терять конкурентоспособность и на внутреннем, и на внешних рынках. Усилились отток валюты и давление на тенге, поддержка курса которого стала требовать колоссальных трат валютных резервов со стороны Национального банка. И руководство страны приняло абсолютно верное решение, остановив эти негативные процессы.

Введение свободного плавающего курса тенге и переход к инфляционному таргетированию разрубает гордиев узел скопившихся проблем. Сегодня у нашего бизнеса есть реальный шанс не только вернуть себе утраченные позиции на рынках, но и развиваться: заняться модернизацией, расширением производства, увеличением ассортимента продукции.

Существенно отразится новая денежно-кредитная политика на деятельности наших крупнейших экс­портоориентированных компаний – поставщиков нефти, урана, металлов, цены на которые из-за кризиса значительно снизились, что заставило руководителей структур задуматься над необходимостью сокращения расходов на финансирование инвестиционных программ. Теперь этого не произойдет.