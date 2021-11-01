Разрушенный из-за ДТП забор упал на прохожего в Павлодаре

Столкновение двух автомобилей в центре Павлодара привело к тому, что одна из машин въехала в ограждение частного дома, которое придавило случайного прохожего, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня утром, в час пик, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", двигаясь по улице Максима Горького, на пересечении с улицей Абая проигнорировал знак "уступи дорогу" и столкнулся с автомашиной марки "Хонда". От удара водитель "ВАЗ" наехал на забор частного дома, который разрушился и упал на случайного прохожего", - рассказали в областном департаменте полиции.
В результате дорожного происшествия прохожий с травмами госпитализирован в больницу. Помощь медиков понадобилась еще и пассажирам "Хонды" - это члены одной семьи.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области, после аварии в первую городскую больницу доставили 4 пострадавших.
"Пешеход, мужчина 1958 года рождения, по предварительным данным, получил закрытый перелом левой бедренной кости и закрытый перелом левой локтевой кисти. У троих других пострадавших (это мужчина 1962 года рождения, женщины 1963 и 1997 годов рождения) – ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У девушки помимо этого еще и острая реакция на стресс", - пояснила сотрудник пресс-службы Макпал Аманкельды.
По информации полицейских, автомашина виновного в аварии водворена на штрафную стоянку, проводится проверка, назначены экспертизы.