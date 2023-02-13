Разрушенный землетрясением турецкий город Нурдагы полностью снесут

Происшествия, В мире
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По словам губернатора провинции, город отстроят заново.

Фото: Global Look Press

Турецкий город Нурдагы в провинции Газиантеп решили полностью снести, так как восстановить его после землетрясения будет слишком сложно. Об этом сообщил губернатор провинции Осман Бильгин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mk.ru.

Осман Бильгин отметил, что в городе осталось провести поисково-спасательные операции в восьми домах, под завалами которых могут оставаться люди. До катастрофы в городе жили около 40 тысяч человек.

«Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших», - сказал губернатор.

Он добавил, что город отстроят заново.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в этой стране были зафиксированы и в последующие дни. 

Сообщалось, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу литосферных плит. Аравийская плита переместилась примерно на 3 метра в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите. Общая величина разлома составляет как минимум 150 километров.

 

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