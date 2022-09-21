Разрушители стереотипов

«Слуга двух господ» приветствовал театралов на открытии 93-го театрального сезона в Шымкентском городском русском драматическом театре.

Постановкой режиссер, заслуженный деятель РК Игорь Вербицкий воплотил давнюю мечту театра поставить комедию дель арте. Пьеса давно была в портфеле театра, но так сложилось, что один за другим два казахстанских театра, приезжавшие на гастроли в Шымкент, включили ее в свой репертуар. Это обстоя­тельство и заставило труппу отложить на время бессмертное творение Карло Гольдони.

– Боялись сравнения? – напрямую спросила я у режиссера.

– Не то чтобы боялись сравнения, но, увидев афишу, человек решит, что уже видел постановку совсем недавно, зачем идти снова? – аргументирует Игорь Вербицкий. – И неважно, что это другой театр и что тогда была оперетта – совсем иной жанр. Срабатывает стереотип. Мы не боимся сравнения – спектакли разные, даже костюмы и декорации. Но для зрителя это вторично. Прошло лет пять, и мы решили: пора. К тому же все жанры в репертуаре должны быть представлены, поскольку русский театр – один на весь город и должен быть всеядным, чтобы угодить всем. Я считаю также, что театр обязан ставить пьесы всех величайших драматургов мира.

По сюжету Гольдони, а постановка соответствует его основной линии, Флориндо Аретузи вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беат­риче Распони, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Одновременно оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, и делает все, чтобы его хозяева не встретились.

Образ Труффальдино обычно сравнивают с героем Константина Райкина. В спектакле он немножко другой. Режиссер пошел на сопротивление, сделав из него обжору, который все время хочет кушать. Все его мысли и действия, включая решение стать слугой двух господ, продиктованы вечным голодом. «У двоих-то можно и поесть за четверых!» – главный аргумент, подтолкнувший служить одновременно двум хозяевам. Хитрость и ловкость помогают герою выходить из запутанных ситуаций.

Актер Алик Сардак легко справляется с ролью. Он не играет – живет на сцене.

– Мне симпатичен мой герой, – признается он. – Нахожу в нем много общего с собой в реальной жизни. А реалии таковы сегодня, что приходится крутиться-вертеться, семью кормить. Мы с ним подружились. И это сильно помогло в работе над пьесой. Где-то в итоге получается смешнее, а для зрителя где-то – более жизненно, и он узнает в нем себя. Для меня всегда важно пробовать тысячу раз, чтобы попасть в роль. Иначе мне некомфортно на сцене. Методом проб и ошибок удается органично вжиться в образ, чтобы это не шло наперекор мне как человеку. И тогда не будет фальши. А зритель ее почувствует сразу.

Лихо закрученный сюжет увлекает зрителя, который с головой окунается в ХVIII столетие. Декорации, костюмы, музыка. В театре есть возможность увидеть, как одевались в то время, как носили парики, как ходили со шпагой, как кланялись. В спектакле такую возможность использовали сполна, максимально передав атмосферу и показав церемонии, представляющие эпоху. Все костюмы сшиты специально для спектакля, включая массовку. Даже сапоги-ботфорты. Шпаги и те настоящие, одолженные у спорт­сменов-фехтовальщиков.

Интересная работа у Анны Пастернак, которой досталась роль молодой Клариче – милой наивной девушки, обладающей несомненной изюминкой: она всегда хочет добиться правды. Конечно, как и всякая девушка, она манипулирует окружающими. Ее образ меняется по мере развития сюжета. И под конец пьесы она доказывает, что у нее есть стержень и она может за себя постоять.

Для актрисы не составило труда передать все эти трансформации. Сложнее было научиться ходить в платье, держать юбку, передвигаться по сцене так, как это делали три века назад, и самое сложное – пользоваться вее­ром. Пришлось даже смотреть фильмы, чтобы научиться правильно открывать-закрывать веер, говорить «здравствуйте» и «до свидания», «хочу» и «не хочу». У героини Анны постоянно в руках веер, дополняющий язык ее жестов.

В непривычном для зрителя образе в спектакле предстала актриса Ольга Иванова. Она играет Беатриче Распони, которая выдает себя за брата. Ее возлюб­ленного Флориндо обвинили в его смерти. Скрываясь от суда, он приезжает в Венецию, останавливаясь в той же гостинице, что и Беатриче, пытающаяся выдать себя за покойного брата.

– К образу мужчины я готовилась основательно, – рассказывает Ольга Иванова. – Это нелегко, не сразу удалось найти нужную трактовку. Потребовалось понаблюдать за мужчинами, выработать шире шаг, обрести неженские жесты. Я рада, что мне досталась эта роль, потому что она на контрасте.

Публика охотно откликалась на удачные шутки и мизансцены. Реакция зала подтвердила удачный выбор режиссером пьесы, которой уготована долгая жизнь в Шымкентском городском русском драматическом театре.