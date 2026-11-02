Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии

Сейсмособытие магнитудой 6 баллов зафиксировано в акватории залива Вакаяма между японскими островами Хонсю и Сикоку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:15 времени Астаны землетрясения находился в 14 км северо-восточнее японского города Анан (префектура Токусима).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6 баллов. По ее данным, эпицентр находился в акватории Тихого океана в 58 км к юго-юго-востоку от города Сима (о.Хонсю).