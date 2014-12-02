Сложная в постановочном плане полутора­часовая историческая картина была снята за 10 месяцев.– В начале 2014 года у нас состоялась встреча с Президентом, на которой мы озвучили литературный эскиз сценария "Секретарь парткома", – говорит режиссер эпопеи Рустем Абдрашов. – После того как Глава государства рассказал несколько фактов из своей биографии, которые еще не были обнародованы, и ответил на наши вопросы, начался процесс написания киносценария.Действие ленты, зафиксировавшей 70-е годы прошлого века, происходит вокруг истории написания статьи, вышедшей в декабре 1976-го на первой полосе газеты "Правда" под заголовком "Причислен к отстающим". Ее автор – секретарь партийной организации Карагандинского металлургического комбината Нурсултан Назарбаев. Вызывая огонь на себя, он фактически шел ва-банк. После публикации материала, буквально кричавшего о проблемах металлургической отрасли в целом и Кармета в частности, были возможны только два варианта – карьера секретаря парткома либо резко пошла бы вверх, либо... он потерял бы все. После громкого резонанса состоялась встреча молодого парторга с влиятельнейшей личностью той эпохи – секретарем ЦК КПСС, "серым кардиналом" Михаилом Андреевичем Сусловым.Президент Казахстана, вспоминая тот драматический период в своей жизни в книге "Без правых и левых", признается: "Я пытался разорвать замкнутый круг".– Эта фраза и послужила толчком к появлению нового названия картины – "Разрывая замкнутый круг", до этого она носила рабочее название "Секретарь парт­кома", – рассказывает режиссер. – Когда я работал над фильмом, меня удивляло, как совсем еще молодой человек взвалил на свои плечи проблемы огромного комбината (а по большому счету – важнейшей в экономике Советского Союза отрасли, потому что те же проблемы имели место быть и на других металлургических предприятиях державы), взял на себя большую ответственность. И неизвестно, как развернулись бы события и для отрасли, и для многих людей, если бы та статья не была опубликована в центральной газете, а затем не прочитана в Кремле. Сложись обстоятельства иначе – автор статьи потерял бы партбилет. А следовательно, работу, карьеру, репутацию…По словам режиссера, полностью окунувшись в съемочный процесс, он начал переживать за своего героя.– Ставя себя на его место, думал: а как бы я поступил? Мы же тоже работаем на производстве, где накопилась масса проблем – структурных, организационных, стратегических, кадровых, технических, финансовых… Ведь на кино как отрасль, занимающуюся (или, по крайней мере, призванную это делать) обеспечением информационной безопасности страны, возлагается большая ответственность.И мне с позиции человека, занятого производством кино, стало очень интересно проследить тактические ходы другого человека, взявшегося за решение проблем своей отрасли. Ну и конечно, в картине интересно было воспроизводить неповторимую атмосферу 70-х. Это была и моя ностальгия по прошлому – школа, советские праздники, ожидание папы, который, как и наш герой, часто уезжал в командировки в Москву.Осознание того, что мы с моим героем жили в одной стране и в одну эпоху, приближало к нему. И нам так хотелось сделать картину близкой людям.Просматривая ее уже как обычные зрители, мы видим историю страны в эволюции через судьбу одного человека. Знакомясь с теми, кто жил в 30-х годах прошлого века, реально осязаешь, как их эксплуатировала и прессовала система. В 70-е режим несколько ослаб, стал менее жестким, государственная машина – более гуманной, но «запах» репрессий все равно чувствовался. Все это тоже дало дополнительное ощущение временного контраста.Одна из не зафиксированных в библио­графических источниках, но реальных историй вошла в картину как отдельный эпизод и не только украсила, но и сделала ее более жизненной. Она про металлурга, который поехал отдыхать по путевке на курорт, где у него случился страстный роман. Когда стоящий на грани развода доменщик-коммунист собирался уже выкладывать партбилет на стол, секретарь парткома Карметкомбината приложил все усилия, чтобы спасти его семью, а его самого вернуть на работу. Иначе все могло закончиться плохо – человек, возможно, пошел бы на дно. Нурсултан Абишевич Назарбаев, вспоминая ту историю, сказал, имея в виду контролирующее око партии даже в частной жизни: "Вы живете в очень хорошее время. У нас все было гораздо сложнее". Этот неожиданный, но очень человеческий эпизод – интригующий, добрый, драматический – стал частью нашей картины.Когда нам нужно было показать людей, от которых родился человек, способный на Поступки, мы окунулись в 20-е годы, так реалистично отображенные на картинах Абылхана Кастеева. Мне даже кажется, мы нашли точку, с которой он писал свой "Турксиб", – один из эпизодов фильма точь-в-точь повторяет сюжет этого полотна выдающегося мастера. Это – линия, связанная с матерью героя. Собираясь покидать этот мир, чтобы воссоединиться на небе со своим Абишем, она вспоминает, как совсем еще юной девочкой встретилась с будущим отцом своих детей. Трогательная и теплая история любви стала картиной внутри картины. Произошло это на одной из главных строек первой советской пятилетки – Туркестано-Сибирской магистрали. Ей было всего 15 лет, когда мечеть, где отец служил муллой, сожгли, а семью угнали на эти работы. Стройка закончилась, и Альжан в сталинском вагоне уезжает из Турксиба. Вдруг она видит, как наперегонки с поездом мчится всадник – тот самый бригадир Абиш, который бросал на нее влюбленные взгляды. Сила его чувства была такова, что он смог остановить состав. Думаю, эта концепция – от большой любви рождаются сильные личности – имеет право на жизнь. Собственно, фильм начинается с того, что герой, сидя у изголовья умирающего отца, прощается с ним. Это был 1971 год, а в конце 70-х уходит мать. Сцену ее похорон мы заменили аллегорическим переходом: Абиш, догнав поезд, увозит любимую – забирает с собой на небеса.Как и в предыдущих сериях эпопеи, мать героя сыграла Алмагуль Алишева, а отца – Ержан Жарылкасымов. В нашем кино много и российских актеров. Валентин Гафт – профессор Карагандинского гос­университета, Владимир Стеклов играет интереснейшего персонажа – директора завода Тищенко. Участник Великой Отечественной войны, слегка контуженный фронтовик, заводом он руководит иногда как самый настоящий самодур. Часть эпизодов снималась в Москве. Для основных локаций, как и в прошлом году, выбран ЗиЛ. Вернее, то, что от него осталось – на месте легендарного завода скоро будет возведен жилой микрорайон. Но необходимая для воспроизведения эпохи 70-х архитектура большого промышленного предприятия, включая управленческие кабинеты, по словам режиссера, хорошо сохранилась.– К тому же и "Мосфильм", откуда была часть нашей съемочной группы, находился под рукой, – продолжает Рустем Абдрашов. – Они нам сильно помогли и костюмами, и реквизитом, и организацией массовки. Последнее было особенно важно. Собрать людей, где преобладали бы европейские лица (в 70-х коллектив Карметкомбината на 80–90% состоял из славян), в Караганде 2014 года было бы сложно. К тому же московская массовка оказалась настолько хорошо подготовленной, что работать с ней было одно удовольствие. Не говоря уже об актерах. То, что работа с ними обогатила нас, – это одно, но был еще и человеческий фактор. Валентин Иосифович Гафт, например, по состоянию здоровья не мог поехать в Казахстан, к тому же у известных актеров жесткий график, и он часто не совпадает с планами режиссера. То, что мы снимали в Москве, помогло собрать их всех вместе. Большое спасибо и нашему посольству в Москве в лице господина Тажина, оказавшего нам громадную поддержку в организации съемок.Пока мы были в Москве, часть съемочной группы осталась готовить объекты в Караганде и Алматинской области. К примеру, здание Карагандинского областного суда художники снова превращали в обком. Вешали знамена, прятали кондиционеры. При этом нам нужен был только внешний антураж: актер заходил в здание, а внутреннюю часть кабинетов снимали в Москве.На рабочем столе режиссера лежит много исторических книг – "Чингисхан", "Кочевники", "Томирис"… Чувствуется, что с ними активно работают – они все с закладками.– Это моя давняя мечта – взяться в будущем за большой исторический проект, связанный с казахской государственностью, уходящей, как пишет академик-восто­ковед Булат Кумеков и другие историки, своими корнями далеко в глубь веков, – делится планами Рустем. – Независимый Казахстан появился вследствие распада большой советской империи. И если проводить историческую параллель, то Казахское ханство заявило о себе, когда рухнула огромная империя – Золотая Орда. Образовавшееся на его осколках молодое казахское государство можно считать ее опосредованным преемником. В 1547 году, спустя почти век после этого события, в России официально короновался первый русский царь Иван IV (Грозный). Поэтому, когда говорят, что у нас не было государственности, я поражаюсь узости кругозора этих людей. Вспомним хотя бы Кенесары – последнего, хотя и негласного хана Казахской степи. Борясь за честь и достоинство народа, он знал, что идет на плаху, но сознательно принес себя в жертву ради поднятия духа потомков. Лучшие казахские литераторы – Магжан Жумабаев в своей поэме "Оқжетпестiң қиясында", Мухтар Ауэзов в пьесе "Хан Кене" – воспели его подвиг... Собственно, и "Путь Лидера" – тоже история. Пытаясь через киноэпопею посмотреть новым взглядом на ближайшее прошлое, мы рассказываем о первых страницах нашей независимости – кем и как она создавалась. Народ давно мечтал о ней, а Президент как человек, который своей каждодневной работой способствовал воплощению мечты в жизнь, – это большая историческая личность в контексте строительства нового государства.В картине есть интересный реальный персонаж – Владимир Долгих, который с 1976 по 1984 год был заведующим отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС. Сейчас этот очень пожилой (ему уже 90) человек в мэрии Москвы возглавляет совет ветеранов. Когда мы с ним встретились, он рассказал свою версию появления нашумевшей статьи. Узнав, что мы снимаем четвертую часть эпопеи «Путь Лидера», сказал, что на огромном постсоветском пространстве немало людей пытаются оставить память о себе посредством кино, хотя часто и не заслуживают этого. Но вот Президент Казахстана, по словам Владимира Ивановича, один из немногих, кто реально того достоин. Услышать такие слова из уст много видевшего, много испытавшего, имеющего за плечами громадный опыт человека, думаю, дорогого стоит. "Успехов вам в вашем благородном деле", – сказал он, прощаясь с нами. Для нас эти слова стали мощной моральной поддержкой.В те дни, когда мы работали в Москве, в Астане как раз собрались президенты трех стран, чтобы договориться о создании Евразийского экономического союза. Это событие показывали по всем российским каналам. На этом фоне у нас, кинематографистов двух стран, родилась идея, на мой взгляд, перспективная – о создании Международного евразийского кинофонда. Он, подобно давно уже существующему Европейскому кинофонду, дал бы возможность зрителям стран – членов Евразийского экономического союза видеть картины соседей, способствовал бы участию режиссеров в объявленных фондом тендерах и конкурсах на создание картин. Эту идею мы хотим предложить Президенту Казахстана.Говорил режиссер и о своей команде.– Кино – это коллективное творчество, и как в любой индустрии, где занято огромное количество людей, всегда сложно собрать команду. А здесь, поскольку кинемато­графический материал был интересный, мы все с удовольствием работали в команде. Основными продюсерами являются "Казахфильм" и Министерство культуры и спорта, а исполнительным продюсером, как и в предыдущих картинах эпопеи, Арман Асенов, сыгравший, кстати, в "Железной горе" и "Огненной реке" Максута Нарикбаева. У нас с ним, очень толковым, продвинутым, пластичным продюсером, сложился хороший тандем, профессиональная дружба. Снимать фильм про Главу государства – большая ответственность для всей съемочной группы. Спасибо исполнителю главной роли Нурлану Алимжанову. Он не подвел меня, хотя играть Президента из картины в картину тяжело психологически. А с другой стороны, если смотреть на процесс отстраненно, то для него это хороший мастер-класс – он работал на одной площадке с такими мастерами, как Гафт, Шакуров и Стеклов. Опасений, что Нурлан останется актером одной роли, у меня нет. Поскольку у него большой актерский потенциал, я уверен, что он найдет себя и в других ролях.Последние кадры киноэпопеи сняты в Астане, в резиденции Президента. Мы привезли Главе государства копию газеты, где была опубликована статья "Причислен к отстающим". Оригинал создатели картины нашли в Москве в библиотеке им. Ленина, где проходила часть съемок. Обучаясь в 70-х в парт­школе, будущий Президент Казахстана часто посещал эту библиотеку. Мы в нее попали после реставрации, но она была выполнена столь корректно, столь бережно, что ощущение достоверности эпохи в картине получилось потрясающим. Благодаря съемкам мы имели возможность побывать в тех запасниках, куда читатели обычно не заходят. Когда мы подарили Президенту копию знаменитой статьи, он был по-человечески тронут, не мог удержаться от вопроса: "Где нашли?!"А еще мы подарили ему глазок горнового. Наш художник Умурзак Шманов купил его в московском антикварном магазине. Мы восприняли появление этого предмета как подарок или даже знак судьбы. На одной стороне рукоятки глазка была надпись "Карагандинский металлургический комбинат", а на другой выдавлена дата – 1972 год. У меня, помнится, даже настроение поднялось. Раз мы нашли предмет, который совпадает с нашей картиной и по дате, и по месту, и откуда-то непостижимым образом он попал в Москву, значит, решил я, сам Всевышний благословляет нашу работу. В момент съемок в столичной резиденции Президент смотрел через этот глазок, как некогда на пылающую домну, на огонь камина. Заметил, правда, что рабочие горновые глазки побольше, а это, видимо, подарочный.Этот антикварный предмет сыграл и самостоятельную "роль" в картине. Тот самый доменщик Тихон, чью семью спас от развода секретарь парткома, дарит Нурсултану Назарбаеву глазок горнового. Вот такое историческое путешествие совершил во времени этот предмет...После съемок второй и третьей частей эпопеи много говорилось о том, что картина "Путь Лидера" будет участвовать и в фестивалях. Рустем Абдрашов рассказал и об этом:– В нынешнем году меня пригласили сопредседателем жюри Софийского кино­фестиваля, где в 2013-м за "Подарок Сталину" я получил Гран-при. Фестиваль открылся показом картин "Огненная река" и "Железная гора". Отзывы зрителей и критиков были хорошими, но все равно спецприз – "Золотая роза" за лучшую женскую роль Мадине Есмановой, сы­гравшей в картине жену Президента, стал для нас неожиданностью, сюрпризом, можно сказать. Наше посольство в Болгарии – молодцы, проявили себя с лучшей стороны: переозвучив, сделав синхронный перевод и субтитры, выпустили на диске "Подарок Сталину". То же самое сделали со второй и третьей частями "Пути Лидера", есть даже вроде договоренности, что их будут показывать по болгарским каналам...