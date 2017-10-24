​Разумное зерно

О реализации программы развития, и о мерах по совершенствованию господдержки сельского хозяйства, депутатам докладывал заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. Он рассказал о положительных результатах по итогам девяти месяцев.

Однако депутаты оптимизма по поводу положительных тенденций в сельском хозяйстве не разделили. Как отметил в своем содокладе председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Сапархан Омаров, стабильному развитию сектора мешают часто вносимые корректировки в действующую программу развития АПК – как ее содержательной части, так и ресурсного обеспечения.

– Это является следствием допущения важных системных недоработок. К примеру, государственная поддержка зачастую предоставляется по принципу «закрытых глаз». Отсутствует профессиональный, объективный и исчерпывающий анализ, проведенный на основе утвержденных единых стандартов и критериев оценки экономической эффективности субсидий. Отсутствует и налаженная система контроля за использованием выделенных средств, – констатировал депутат.

В подтверждение этому Сапархан Омаров привел данные Счетного комитета, в которых отмечается, что при распределении субсидий по регионам не учитывается их сельскохозяйственный потенциал, а определенные проекты, получившие инвестиционные субсидии, не выходили на запланированные проектные мощности, или более того не были введены в эксплуатацию.

Конкретный пример привел депутат Серик Кусаинов, поинтересовавшийся судьбой завода по производству зерноуборочных комбайнов в Северо-Казахстанской области, который был открыт еще в 2014 году, как выразился депутат, «с большой помпой».

О судьбе завода вызвался рассказать вице-министр по инвес­тициям и развитию Роман Скляр. Как выяснилось, предприятие постигла печальная участь в связи с тем, что… на комбайны нет спроса.

– Когда это все затевается, разрабатывается бизнес-план, изучается рынок сбыта, формируются экономические механизмы поддержки, – перечислил признаки грамотного подхода к открытию производств вице-спикер Владимир Божко, задавшись вопросом: в чем тогда смысл подобных инициа­тив? В том, чтобы отрапортовать громко, а закрывать тихо?

Еще одной важной задачей для отрасли депутаты считают внедрение механизмов для реализации сельхозпродукции по справедливым ценам. По словам Сапархана Омарова, развитие оптово-распределительных центров только в областных центрах не в полной мере решает эту проблему.

– Попытки организации ОРЦ для реализации сельхозпродукции предпринимались неоднократно, но ни одна из них не была доведена до своего логического завершения из-за дороговизны проекта, несогласованности региональных позиций, отсутствия заинтересованности соответствующих министерств. Вопрос нужно решать через организацию правильно выстроенной и эффективно работающей товаропроводящей системы, – сказал председатель Комитета.

Важно, считают депутаты, обратить внимание и на подготовку кадров для отрасли. Аскар Мырзах­метов сообщил, что МСХ планируется принять меры по увеличению количества грантов по программе «Болашак» для обучения специа­листов сельского хозяйства. В этом депутаты министра поддерживают.

– У нас получается, что много «асфальтных» мальчиков поступает в аграрные университеты, так и оставаясь на асфальте после его окончания. А если государство дает ему деньги на образование, то, наверное, имеет право связать с этими деньгами соответствующие условия, – сказал Владимир Божко, отметив, что для выпускников, обу­чавшихся по гранту, должна действовать система распределения.

– Если кто не хочет ехать после института по распределению, пусть платит тогда за обучение, – считает вице-спикер.