Разумные машины – символы прогресса

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР превращается в масш­табный испытательный полигон для передовых технологий. Инновации здесь давным-давно перестали быть экспонатами на технологических выставках: они органично вошли в повседневный быт, незаметно меняя городскую среду, избавляя аграриев от изнурительного физического труда и помогая врачам, учителям, полицейским и спасателям в их ежедневной работе.

Прочувствовать масштаб и глубину этой трансформации группе казахстанских журналис­тов удалось во время поездки по Синьцзяну, организованной по приглашению посольства КНР в Казахстане.

Увидеть дрон здесь – привычное дело: пролетающие в небе аппараты не вызывают у прохожих ни малейшего удивления. Как нам пояснили, беспилотники делят между собой зоны ответственности. Одни в режиме онлайн патрулируют автотрассы – отслеживают трафик, фиксируют нарушения и контролируют безо­пасность на сложных участках. Другие отвечают за инфраструктуру: ведут мониторинг состояния высотных зданий, мостов и линий электропередачи или проверяют качество и безопасность строительных работ.

Цифровые помощники работают и под ногами: в терминалах аэропортов и торговых центрах ежедневно на уборку выходят автономные роботы-пылесосы.

Настоящим открытием для нас стало посещение компании «Информационные технологии iFLYTEK», которая занимается исследованиями в области распознавания и синтеза речи, понимания естественного языка, компьютерного зрения. Здесь уже научились моделировать голоса людей разного возраста, пола и даже диалекты. Но куда больше нас впечатлила система мультиязычного машинного перевода.

В микрофон произносишь фразу любой сложности, и программа, с легкостью распознающая речь даже на фоне шума, моментально выдает точный перевод – на экране ползут строчки с субтитрами. Интересно, что система работает с китайским, казахским, русским, английским и многими другими языками. Как признались сами разработчики, приоритетные объемы исследовательских ресурсов они инвестируют в развитие языковых направлений стран, расположенных вдоль маршрута инициативы «Один пояс, один путь».

Речевые помощники сегодня внедряются в социальную сферу. В учебных заведениях интеллектуальные системы за считаные секунды анализируют устные и письменные работы учащихся, определяя слабые места и давая персональные рекомендации по обучению. В клиниках они помогают анализировать медицинские снимки. Пока врач беседует с пациентом, голосовой помощник заполняет электронную медицинскую карту. Это избавляет медиков от бесконечной писанины, освобождая время для самого главного – лечения. А еще такие программы могут в реальном времени вести протоколы заседаний и обеспечивать работу умных контакт-центров.

Беспилотный микроавтобус компании «Синьцзян Кэюнь. Интеллектуальное оборудование» – также символ прогресса. Проект запустили в национальной высокотехнологичной зоне «Чанцзи» весной 2025 года. Два инновационных беспилотника King long ежедневно обслуживают девятикилометровый марш­рут с 12 остановками, связывая жилые кварталы, поселки и предприятия промышленной зоны.

Расчетное время полного рейса – 50 минут. Экологичная модель работает исключительно на электри­честве, полностью соответствуя концепции зеленого транс­порта; она развивает скорость до 40 км в час и имеет запас хода около 200 км на одной зарядке.

– Автобус оснащен технологией автономного вождения уровня L4, не требует водителя и полагается на бортовую компьютерную сис­тему. С помощью радаров, камер и других датчиков обеспечивается круговой обзор на 360°, позволяю­щий самостоятельно строить маршрут, объезжать препятствия и выполнять посадку и высадку пассажиров. Интеллектуальная система вождения также снижает вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором, – рассказал оператор по безопасности компании «Кэюнь» Ма Хуэй.

«Что чувствует человек, оказавшийся в таком автобусе?» – спросите вы. С первых секунд такая поездка вызывает восхищение: салон выглядит современно, но руля нет, как нет и водительской кабины – автомобиль едет сам по себе. Электродвигатель работает практически бесшумно. На перекрестках и пешеходных переходах беспилотник замедляется, моментально реагируя на любые препятствия и сигналы светофора.

Когда место водителя пустует, передний обзор открывается полностью. Ты едешь как бы в капсуле будущего, а за окнами проплывают жилые кварталы и зеленые аллеи…

Первоначальное легкое напряжение быстро сменяется полным расслаблением. Понимая, что поездка идет по плану, начинаешь доверять серверному «мозгу», воспринимая действительность не как эксперимент, а как комфортное передвижение по городу. Как нам рассказали, в Китае подобные беспилотники уже курсируют в 16 городах и перевезли свыше миллиона человек без инцидентов.

Чтобы увидеть, как технологии меняют жизнь на селе, мы отправились на демонстрационную базу «Лаолунхэ» агротехнопарка «Чанцзи». Здесь Западный сельскохозяйственный исследовательский центр Китайской академии сельскохозяйственных наук осуществляет проект «Умное хлопковое поле». В Синьцзяне производится свыше 90% всего китайского хлопка, и переход от традиционных агрономических методов к «цифре» стал для региона стратегической задачей.

Экскурсию по полю для нас провела профессор Китайской академии сельскохозяйственных наук госпожа Сум. За ее плечами – 40 лет преданности хлопководству. Родом она из многодетной крестьянской семьи, помнит, насколько тяжелым и малооплачиваемым был раньше деревенский труд. Мечта избавить аграриев от изнуряющей рутины, сделать их работу эффективной и принести достаток в сельские дома стала главным смыслом ее научной карьеры.

Глядя на бескрайние белые поля «Лаолунхэ», осознаешь, что эта мечта превратилась в рабочую модель. За процессами здесь следит комплексная система мониторинга по принципу «Небо – Земля – Космос». С воздуха дроны строго по графику патрулируют посевы, фиксируя динамику роста и сигналы о болезнях растений. На земле различные датчики и автоматические метеостанции передают данные об окружающей среде и «самочувствии» хлопчатника в режиме реального времени.

Молодые посевы здесь обрабатывают роботы. Беспилотный трактор, управляемый оператором с мобильного пульта, двигается по полю с миллиметровой точностью, внося гербициды точечно на сорняки и сокращая расход химикатов вдвое. В свою очередь интеллектуальная система капельного орошения самостоятельно определяет потребности почвы, экономя от 20 до 30 кубометров воды на каждый му (15 му равны 1 га).

Результаты совмещения генетического потенциала современных сортов с цифровыми технологиями управления впечатляют. Урожайность сорта Zhongmian-113 вырос­ла с 300 до 500–650 кг на каждый му. Еще важнее колоссальный рост производительности труда: если раньше один человек с трудом мог обработать 30 му земли (около двух гектаров), то сегодня с помощью цифровых приложений и автоматики один специалист контролирует до 600 му посевов, а уровень механизации процессов достигает 100%!

… Во время этой поездки мы убедились, что будущее – рядом, и кроется оно не в эффектных гаджетах, а в глубокой интеграции фундаментальной науки, искусственного интеллекта и многолетнего человеческого опыта.

Увиденное в Синьцзяне оставило не только яркие впечатления, но и понимание широких перспектив для взаимодействия между нашими странами. Для Казахстана, взявшего курс на ускоренную цифровизацию экономики, опыт соседа представляет прикладной интерес: технологические решения, доказавшие свою эффективность в схожих климатических и гео­графических условиях, открывают новые направления для сотрудничества и трансфера инноваций.