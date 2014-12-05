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Разведка – дело тонкое
Глеб МАЛЫХ
АО «Казгеология» и австралийская Iluka Resources Limited совместно работают по государственному геологическому изучению недр на трех участках в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Компания занимает треть мирового рынка по производству циркона и является вторым в мире крупнейшим производителем диоксида титана минералов.
Целью проведения работ является определение перспектив на наличие ильменита, рутила, циркония и олова в отложениях минеральных песков на трех участках недр. В случае получения положительных результатов инициатор и инвестор проекта австралийская компания Iluka Resources Limited намерена детально разведать перспективные участки недр с последующим строительством рудника и завода стоимостью до 500 млн. долларов.
В форуме «Кызылжар Инвест-2014» участвовало порядка 800 гостей из России, Швейцарии, Финляндии, Испании, Румынии, Египта, Сингапура, Китая, Иордании, Швейцарии, Польши, Бельгии и других стран.

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