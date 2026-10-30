Развитие аэропорта Петропавловска рассмотрели в Правительстве

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам развития аэропорта Петропавловска

Фото: пресс-служба правительства

Во встрече приняли участие вице-министры транспорта и энергетики, аким Северо-Казахстанской области, руководитель ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрены вопросы модернизации инфраструктуры аэропорта города Петропавловска, расширения маршрутной сети, увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок.

В 2025 году аэропорт обслужил 132,5 тыс. пассажиров, что в 6,5 раз больше по сравнению с 2021-м. В последние годы была восстановлена работа топливозаправочного комплекса, сняты ограничения на выполнение ночных рейсов.

В дальнейшем планируются реконструкция взлетно-посадочной полосы, развитие международных направлений, обеспечение стабильных поставок авиационного топлива и формирование мультимодальной логистической инфраструктуры.

Внимание уделено вопросам развития региональных аэропортов с низким пассажиропотоком, обеспечения их стабильного функционирования, модернизации инфраструктуры, расширения маршрутной сети и повышения транспортной доступности регионов.

По итогам совещания государственным органам и организациям даны поручения по своевременной реализации запланированных проектов и эффективному использованию транзитного потенциала страны.