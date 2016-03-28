Развитие Актюбинской области обсуждают в Астане в рамках Дипломатического бизнес-клуба

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта montyago.3dn.ru
В Астане проходит Дипломатический бизнес-клуб "Актобе: инвестиции – развитие" по инициативе акимата Актюбинской области, передает Kazpravda.kz.

В рамках мероприятия аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретится с послами и главами дипломатических представительств в целях налаживания торговых, экономических и деловых связей между регионом и странами, проведения презентации инвестиционных возможностей области, проектов, представляющих интерес для зарубежных инвесторов.

В заседании бизнес-клуба также примут участие министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов, руководители центральных государственных органов, постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Норимаса Шимомура, руководители дипломатических миссий и представительств международных финансовых организаций.

"На выставке инвестиционных проектов Актюбинской области участникам мероприятия будут презентованы крупные инвестиционные проекты в области пищевой, горнодобывающей, химической промышленности, металлургии и гостиничного бизнеса. В регионе предпринимаются исключительные меры по созданию благоприятного инвестиционного климата. Благодаря транспортному потенциалу, наличию богатой минерально-сырьевой базы, обеспеченности основными ресурсами в области имеется огромный потенциал развития горнодобывающей и химической промышленности, металлургии и сельского хозяйства", – сообщили в акимате Актюбинской области.

За последние 5 лет инвестиции в основной капитал региона составили $12,6 млрд, из них 36%, или $4,7 млрд, приходится на долю прямых иностранных инвестиций.

"По итогам последних 5 лет регион занимает второе место в РК по привлеченным иностранным инвестициям, установлены торговые отношения со 100 странами мира, общий объем внешней торговли составил $3,7 млрд, 84% из которых приходится на долю экспорта актюбинских товаров и услуг. В настоящее время руководством региона начато активное взаимодействие с посольствами РК за рубежом. С начала 2016 года при содействии МИД РК были организованы визиты и деловые встречи актюбинской делегации с ведущими представителями деловых кругов Китая, Турции, Ирана, Польши, Словакии, Хорватии и Финляндии. Актюбинскую область с деловым визитом также посетили главы и представители дипломатических миссий Индии, Индонезии, Чехии, Германии, Финляндии, Норвегии и Швеции", – добавили в акимате.

В ходе встречи руководители крупных актюбинских предприятий смогут презентовать свои проекты и провести переговоры с потенциальными инвесторами.

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