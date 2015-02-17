Свежий выпуск
Развитие диктует жизнь
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Глава города начал с того, что приоритетные направления развития областного центра диктует сама жизнь. Население растет. Поэтому первостепенными являются вопросы инфрастуктуры. Решать их своевременно позволяет городской бюджет, который за минувший год вырос более чем на 16%. Причем значительную часть поступлений обеспечивают предприятия малого и среднего бизнеса. Стабильно увеличивается и объем производства, и число горожан, занятых в этой сфере экономики.
Происходит это благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки предпринимательства. В рамках Карты индустриализации реализуются 22 проекта на общую сумму 10,8 млрд. тенге. По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2014 году получили одобрение 46 проектов на 3,8 млрд. тенге. На микрокредиты по «Дорожной карте занятости» было выделено втрое больше средств, чем в 2013 году. Все это положительным образом сказалось на занятости населения. Создано почти пять тысяч новых рабочих мест. Совместно с областным филиалом партии «Нур Отан» проведено семь ярмарок вакансий, в которых приняли участие свыше 300 работодателей.
Как всегда первостепенное внимание уделялось совершенствованию сферы образования. Капитально отремонтированы три школы, три детских сада и библиотека. За пос­ледние пять лет в городе построено четыре школы и 12 детских садов. Сейчас охват детей предшкольной подготовкой в Уральске составляет 98%. Но темпы строительства не успевают за положительными переменами в демографической ситуации. Своей очереди в детские сады ждут более 14 тыс. малышей.
Одной из самых актуальных проб­лем в течение многих лет оставалось состояние городских дорог. Минувший год можно считать в ее решении прорывным. Финансирование дорожного строительства по сравнению с 2013 годом возросло почти в два с половиной раза. В первую очередь ремонтировались автотрассы с наибольшей интенсивностью движения. Помимо бюджетных средств на реконструкцию дорог направляются инвестиции компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», выделяемые на социальные проекты. Поэтапно и планомерно решается еще один воп­рос «с бородой» – обновления и строительства инженерных сетей: тепломагистралей, газо- и водопроводов, канализации, электролиний. За последние годы процент их изношенности неуклонно снижается, а значит, повышается надежность стабильного обеспечения населения коммунальными услугами.
Найден путь решения и такой немаловажной проблемы, как аварийное жилье. Самым оптимальным выходом является частно-государственое партнерство. То есть городской акимат выделяет участки земли, подводит к ним коммуникации. После чего частная компания строит дом, в котором часть квартир получают жители из аварийных зданий, а часть реализуется по рыночной цене. Уральск всегда был одним из самых зеленых городов страны. Солидные средства выделяются на его озеленение и благоустройство. В минувшем году сдано в эксплуатацию несколько новых скверов. Для коммунальных служб приобретается новая, современная техника. Продолжается благоустройство дворов, в которое входит также установка детских и спортивных площадок.
Впереди – еще более напряженная работа, подчеркнул Алтай Кульгинов. Утвержден новый генеральный план развития Уральска, учитывающий перспективы роста. Им предусмотрено строительство новых микрорайонов, автодорог и транспортных развязок, мостов через реки Урал и Чаган. В районе новостроек началось строительство новой городской площади, где будет расположен зеленый бульвар с цветниками и каскадными фонтанами. Аким города ответил на вопросы уральцев, которые свидетельствуют о том, что они искренне заинтересованы в экологическом благополучии, сохранении дорог, зеленого фонда, чистоты и уюта родного города.
Подводя итоги отчетной встречи, заместитель акима области Арман Утегулов отметил, что предстоящий год потребует новых, нестандартных подходов, мобилизации сил и резервов. Приоритетные направления большой работы обозначены Главой государства на расширенном заседании Правительства, посвященном экономическим вопросам. В регионе, в том числе и в Уральске, намечены и последовательно выполняются меры по реализации новой экономической политики «Нұрлы жол».

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Яркий праздник Сабантуй
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Казахстанец выиграл "золото" чемпионата по тяжелой атлетике и установил новый мировой рекорд
Новые знания и инновационные технологии
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Казахстан встал на путь политических реформ
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Свежий выпуск
Вредный мотылек
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Песни Бейбита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]