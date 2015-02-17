Свежий выпуск Развитие диктует жизнь Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Глава города начал с того, что приоритетные направления развития областного центра диктует сама жизнь. Население растет. Поэтому первостепенными являются вопросы инфрастуктуры. Решать их своевременно позволяет городской бюджет, который за минувший год вырос более чем на 16%. Причем значительную часть поступлений обеспечивают предприятия малого и среднего бизнеса. Стабильно увеличивается и объем производства, и число горожан, занятых в этой сфере экономики.

Происходит это благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки предпринимательства. В рамках Карты индустриализации реализуются 22 проекта на общую сумму 10,8 млрд. тенге. По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2014 году получили одобрение 46 проектов на 3,8 млрд. тенге. На микрокредиты по «Дорожной карте занятости» было выделено втрое больше средств, чем в 2013 году. Все это положительным образом сказалось на занятости населения. Создано почти пять тысяч новых рабочих мест. Совместно с областным филиалом партии «Нур Отан» проведено семь ярмарок вакансий, в которых приняли участие свыше 300 работодателей.

Как всегда первостепенное внимание уделялось совершенствованию сферы образования. Капитально отремонтированы три школы, три детских сада и библиотека. За пос­ледние пять лет в городе построено четыре школы и 12 детских садов. Сейчас охват детей предшкольной подготовкой в Уральске составляет 98%. Но темпы строительства не успевают за положительными переменами в демографической ситуации. Своей очереди в детские сады ждут более 14 тыс. малышей.

Одной из самых актуальных проб­лем в течение многих лет оставалось состояние городских дорог. Минувший год можно считать в ее решении прорывным. Финансирование дорожного строительства по сравнению с 2013 годом возросло почти в два с половиной раза. В первую очередь ремонтировались автотрассы с наибольшей интенсивностью движения. Помимо бюджетных средств на реконструкцию дорог направляются инвестиции компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», выделяемые на социальные проекты. Поэтапно и планомерно решается еще один воп­рос «с бородой» – обновления и строительства инженерных сетей: тепломагистралей, газо- и водопроводов, канализации, электролиний. За последние годы процент их изношенности неуклонно снижается, а значит, повышается надежность стабильного обеспечения населения коммунальными услугами.

Найден путь решения и такой немаловажной проблемы, как аварийное жилье. Самым оптимальным выходом является частно-государственое партнерство. То есть городской акимат выделяет участки земли, подводит к ним коммуникации. После чего частная компания строит дом, в котором часть квартир получают жители из аварийных зданий, а часть реализуется по рыночной цене. Уральск всегда был одним из самых зеленых городов страны. Солидные средства выделяются на его озеленение и благоустройство. В минувшем году сдано в эксплуатацию несколько новых скверов. Для коммунальных служб приобретается новая, современная техника. Продолжается благоустройство дворов, в которое входит также установка детских и спортивных площадок.

Впереди – еще более напряженная работа, подчеркнул Алтай Кульгинов. Утвержден новый генеральный план развития Уральска, учитывающий перспективы роста. Им предусмотрено строительство новых микрорайонов, автодорог и транспортных развязок, мостов через реки Урал и Чаган. В районе новостроек началось строительство новой городской площади, где будет расположен зеленый бульвар с цветниками и каскадными фонтанами. Аким города ответил на вопросы уральцев, которые свидетельствуют о том, что они искренне заинтересованы в экологическом благополучии, сохранении дорог, зеленого фонда, чистоты и уюта родного города.

Подводя итоги отчетной встречи, заместитель акима области Арман Утегулов отметил, что предстоящий год потребует новых, нестандартных подходов, мобилизации сил и резервов. Приоритетные направления большой работы обозначены Главой государства на расширенном заседании Правительства, посвященном экономическим вопросам. В регионе, в том числе и в Уральске, намечены и последовательно выполняются меры по реализации новой экономической политики «Нұрлы жол».



